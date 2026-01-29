Die Niederländer meldeten 32,7 Mrd. $ Umsatz (+ 15,6 %) und eine auf 52,8 % gesteigerte Bruttomarge. ASML-CEO Christophe Fouquet zeigte sich insbesondere mit dem Schlussquartal zufrieden, in dem der Konzern mit 9,7 Mrd. $ fast 30 % des Jahreserlöses realisierte.
In den vergangenen Monaten sei in der Halbleiterbranche das Vertrauen in die mittelfristigen Aussichten gewachsen. Laut CEO führte die Einschätzung, die KI-bezogene Nachfrage sei nachhaltig, bei den ASML-Kunden zu einem mittelfristigen Kapazitätsausbau.
Für das aktuelle Geschäftsjahr setzt der Ausstatter der Halbleiterindustrie eine Umsatzrange von 34 bis 39 Mrd. $ sowie 51 bis 53 % Bruttomarge an. Das nachbörsliche Echo (+ 1,5 %) fiel moderat aus, nachdem die ASML-Aktie im regulären Nasdaq-Handel schon 2,9 % zugelegt hatte...
Helmut Gellermann
Dies ist ein Ausschnitt der BD vom 28. Januar.
