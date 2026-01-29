ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Aktien von Givaudan haben am Donnerstag nach der Veröffentlichung der Jahresergebnisse deutlich nachgegeben. Die Aktie sank am Mittag um rund sechseinhalb Prozent auf 2.935 Franken. Das Papier lag damit am Ende des Schweizer Leitindex SMI und rutschte zudem auf den tiefsten Stand seit dem Herbst 2023.

Der Aromen- und Duftstoffhersteller hatte beim organischen Wachstum im vierten Quartal und bei der operativen Marge die Erwartungen von Analysten verfehlt.

Die im Dax notierten Aktien des Wettbewerbers Symrise fielen im Sog um drei Prozent auf 70,40 Euro und zählten wieder einmal zu den schwächsten Titeln des Leitindex. In den vergangenen zwölf Monaten sackte der Kurs um rund 30 Prozent ab, während der Dax in dem Zeitraum um 13 Prozent anzog.

Sowohl die Experten der UBS als auch diejenigen der US-Bank JPMorgan verwiesen bei Givaudan auf das unterdurchschnittliche organische Umsatzwachstum im Schlussquartal.

Auch bei der Profitabilität sei das Schweizer Unternehmen hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Der vergleichbare operative Gewinn (Ebitda) im zweiten Halbjahr lag laut UBS rund vier Prozent unter dem Konsens, während JPMorgan von einer "unerwartet schwachen" bereinigten Ebitda-Marge von 24,2 Prozent für das Gesamtjahr sprach.

Vor diesem Hintergrund rechnen die Analysten mit Anpassungen der Konsensschätzungen für 2026. Etwas zuversichtlicher äußerte sich dagegen Vontobel. Der zuständige Analyst verwies auf eine gewisse Stabilisierung im Verlauf des Schlussquartals 2025 sowie auf die breite Diversifikation, die sich in einem volatilen Umfeld ausgezahlt habe.

Trotz der kurzfristigen Enttäuschung spiegele die aktuelle Bewertung eine übermäßig negative Sicht wider und trage den längerfristigen Wertschöpfungsperspektiven zu wenig Rechnung./jl/uh/AWP/mf/mis

