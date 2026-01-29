Tesla: Musk streicht Kult-Modelle S und X für Optimus & Robotaxis!

Tesla mutiert zum KI-Giganten!

Rückblick

Tesla befindet sich nach einer Korrektur von den Dezember-Hochs (nahe 500 USD) in einer Konsolidierungsphase. Die Marke um 452 bis 454 USD fungiert als harter Deckel.

Tesla-Aktie: Chart vom 28.01.2026, Kürzel: TSLA, Kurs: 444.15 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Ein nachhaltiger Ausbruch über 454 USD würde den Weg in Richtung des Rekordhochs bei 500 USD ebnen.

Mögliches bärisches Szenario

Im Bereich von 417 bis 430 USD liegt eine wichtige Auffangzone. Bei einem Durchbruch nach unten läge das nächste technische Kursziel im Bereich von 382 bis 390 USD.

Meinung

Die Aktie reagiert positiv auf die gestern Abend veröffentlichten Zahlen, kämpft aber noch mit den kurzfristigen gleitenden Durchschnitten EMA 20/50. Tesla verzeichnete 2025 den ersten Rückgang beim Jahresumsatz der Firmengeschichte. Elon Musk kündigte das Ende der Produktion von Model S und Model X an, um Kapazitäten für den Roboter Optimus und die Robotaxi-Flotte frei zu machen. Der Markt sieht Tesla nicht mehr als reinen Autobauer, sondern als KI- und Robotik-Unternehmen.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 1.43 Bio. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 25.06 Mrd. USD

Meine Meinung zu Tesla ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 29.01.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in TSLA hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.