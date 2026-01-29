VANCOUVER, B.C., 29. Januar 2026 / IRW-Press / Inverite Insights Inc. ("Inverite") (CSE: INVR) (OTC: INVRD) (FWB: 2V0), ein kanadisches Risikoinfrastrukturunternehmen, das Finanzdaten und Entscheidungssignale in Echtzeit bereitstellt und auf Echtzeit-Bankverifizierungen, Einkommens- und Leistbarkeitsanalysen sowie KI-gestützte Risikomodellierungs- und Betrugspräventionslösungen spezialisiert ist, gab heute bekannt, dass es per 1. Februar 2026 dem Digital ID & Authentication Council of Canada (DIACC) als Tier-1 Sustaining Member beigetreten ist. Der DIACC ist eine kanadische gemeinnützige Koalition aus Führungskräften des öffentlichen und privaten Sektors, die sich für die Förderung sicherer, datenschutzfreundlicher und interoperabler Standards für digitale Identitäten und Authentifizierung einsetzt.

Der DIACC fungiert als Verwalter des Pan-Canadian Trust Framework (PCTF), einem Rahmenwerk zur Risikominderung mit Regeln, Standards und Leitlinien für digitale Identität, Authentifizierung und Vertrauensdienste, das von Regierungen, Finanzinstituten und regulierten Unternehmen in ganz Kanada genutzt wird. Die Organisation verwaltet auch das Voilà Verified Trustmark Program - eine Zertifizierungsinitiative, mit der Dienstleister die Einhaltung nationaler Standards für digitales Vertrauen nachweisen können.

"Die Mission von Inverite besteht darin, Kreditgeber und regulierte Unternehmen dabei zu unterstützen, mithilfe vertrauenswürdiger Finanzsignale schnellere und sicherere Entscheidungen zu treffen", sagte Karim Nanji, Chief Executive Officer von Inverite Insights Inc. "Durch den Beitritt zum DIACC als Sustaining Member richtet sich unser Unternehmen nach den nationalen Standards aus, die das digitale Vertrauen und die Identität in Kanada untermauern. Dadurch können wir direkt an der Gestaltung der Rahmenwerke mitwirken, die Einfluss darauf haben, wie Identität, Einwilligung und Verifizierung in unterschiedlichen Sektoren der digitalen Wirtschaft als vertrauenswürdig angesehen werden."

Als Sustaining Member wird Inverite in Expertenkomitees und Arbeitsgruppen mitwirken, die dabei helfen, die Kernelemente des digitalen Vertrauens zu definieren, einschließlich Identitätsüberprüfung, Einwilligungsanforderungen und Interoperabilitätsspezifikationen, die von Banken, Regierungen und regulierten Unternehmen verwendet werden. Diese Mitgliedschaftsklasse bietet auch Stimmrechte und einen größeren Einfluss auf die Entwicklung der kanadischen Standards für digitale Identitäten.

"Der DIACC freut sich, Inverite als Sustaining Member willkommen zu heißen", sagte Joni Brennan, President des Digital ID & Authentication Council of Canada. "Organisationen, die Identitätsüberprüfung, Finanzdaten und zustimmungsbasierte Dienste anbieten, spielen eine immer wichtigere Rolle in der digitalen Wirtschaft Kanadas und die Beteiligung von Inverite wird dazu beitragen, die weitere Entwicklung vertrauenswürdiger Rahmenbedingungen für digitale Identität und Verifizierung zu unterstützen."

"Unsere Beteiligung am DIACC unterstreicht das Engagement von Inverite, nicht nur die nationalen Grundsätze für digitales Vertrauen einzuhalten, sondern auch zu deren Weiterentwicklung beizutragen", fügte Nanji hinzu. "Angesichts der zunehmenden Verbreitung digitaler Dienste und Open-Banking-Initiativen wird die Angleichung an anerkannte Rahmenwerke für digitales Vertrauen für die Einführung in Unternehmen, die Integration von Partnern und die Angleichung an regulatorische Anforderungen immer wichtiger."

Die Mitgliedschaft im DIACC stärkt auch die Sichtbarkeit von Inverite innerhalb des digitalen Vertrauensökosystems Kanadas und erweitert das Engagement des Unternehmens gegenüber Organisationen, die robuste, standardkonforme Identitäts- und Verifizierungslösungen suchen.

Über Inverite Insights Inc.

Inverite Insights Inc. (CSE: INVR) (OTC: INVRD) (FWB: 2V0) ist ein kanadisches Risikoinfrastrukturunternehmen, das Finanzdaten und Entscheidungssignale in Echtzeit bereitstellt und auf Echtzeit-Bankverifizierungen, Einkommens- und Erschwinglichkeitsanalysen sowie KI-gestützte Risikomodellierungs- und Betrugspräventionslösungen spezialisiert ist, die von FinTech-Unternehmen, Kreditgebern und Finanzinstituten in ganz Kanada genutzt werden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.inveriteinsights.com.

IM NAMEN DES BOARDS

Mike Marrandino, Executive Chairman

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsserviceanbieter/Market Maker (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung, noch haben sie in irgendeiner Weise die Vorzüge der geplanten Transaktion bewertet oder den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt oder abgelehnt.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind als zukunftsgerichtet zu betrachten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung angemessen sind, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen werden. Das Unternehmen weist die Leser darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die nicht garantiert werden können und bestimmten Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen abweichen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die beste Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider. Den Lesern wird empfohlen, sich auf ihre eigene Bewertung solcher Risiken und Ungewissheiten zu verlassen und sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und es wird keine Verpflichtung übernommen, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze oder die CSE vorgeschrieben. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen unterliegen ausdrücklich diesem Vorbehalt.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82770Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82770&tr=1



