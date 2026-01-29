Anzeige
Donnerstag, 29.01.2026
Aspermont plant Aktienzusammenlegung im Verhältnis 250:1

Das australische Medien- und Technologieunternehmen Aspermont stellt seinen Aktionären auf der kommenden Hauptversammlung (AGM) am 23. Februar 2026 eine Aktienzusammenlegung (Reverse Split) im Verhältnis 250:1 zur Abstimmung vor. Ziel dieser Maßnahme ist es, die Kapitalstruktur zu optimieren und die Wahrnehmung der Aktie am Kapitalmarkt nachhaltig zu verbessern. Derzeit wechseln die Aspermont-Aktien zu einem Kurs von rund 0,005 EUR den Besitzer. Sollte die Zusammenlegung genehmigt werden, würde sich der rechnerische Aktienkurs entsprechend auf 1,25 EUR erhöhen, ohne dass sich der Gesamtwert der Beteiligungen für bestehende Aktionäre verändert. Die Anzahl der ausstehenden Aktien würde im gleichen Verhältnis reduziert.

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2026 zukunftsbilanzen.de
