NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ING nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die niederländische Bank habe ein insgesamt starkes Zahlenwerk vorgelegt, schrieb Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der positive Trend sollte sich fortsetzen, sei aber bereits in den Konsensschätzungen berücksichtigt./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:36 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:36 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: NL0011821202
