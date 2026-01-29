Vernier - Givaudan ist 2025 organisch gewachsen, verlor aber zum Jahresende an Dynamik. Zudem belasteten Wechselkurse sowie höhere Kosten und Zölle das Ergebnis. Beim organischen Wachstum im vierten Quartal und bei der Profitabilität verfehlte der Aromen- und Duftstoffhersteller damit die Erwartungen, was die Aktie unter Druck setzt. In Franken stieg der Umsatz um 0,8 Prozent auf 7,47 Milliarden Franken. Organisch resultierte ein Wachstum von 5,1 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
