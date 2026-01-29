Aurubis: Steigende Rohstoffpreise kommen dem Multimetall-Recycler zugute!

Wer Aurubis für eine simple Kupferhütte hält, übersieht eine der spannendsten Transformationen am deutschen Aktienmarkt. Mit dem Sprung in die USA und einer überraschenden Dividendenerhöhung zeigt der Recycling-Riese, wie man aus Abfall wertvolle Edelmetalle gewinnt und sich als unverzichtbarer Motor der grünen Zukunft neu erfindet.

Multimetall-Recycling statt reiner Kupferproduktion

Aurubis wird oft vereinfacht als "Kupferhütte" bezeichnet, doch für Sie als Anleger ist es wichtig zu verstehen, dass der Konzern heute viel mehr ist als das. Das Unternehmen kauft weltweit zwei Arten von Rohstoffen ein: zum einen klassische Kupferkonzentrate (also Roherz aus Minen) und zum anderen in zunehmendem Maße Recyclingmaterialien wie Elektronikschrott, alte Kabel oder industrielle Rückstände. In riesigen Ofenanlagen in Hamburg, Lünen oder im Ausland werden diese Materialien eingeschmolzen. Der entscheidende Punkt hierbei ist die sogenannte Multimetall-Kompetenz. Aurubis holt nicht nur Kupfer aus dem Material, sondern trennt chemisch hochkomplex auch andere wertvolle Elemente wie Gold, Silber, Platin oder Nickel ab. Das macht das Unternehmen weniger abhängig vom reinen Kupferpreis, da es auch Geld mit den "Beifängen" und den Verarbeitungsgebühren verdient, die Lieferanten für das Recycling zahlen.