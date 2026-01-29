NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für British American Tobacco (BAT) nach Zahlen des US-Konkurrenten Altria auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4150 Pence belassen. Der US-Zigarettenmarkt habe weiterhin einen Trend zu günstigeren Produkten verzeichnet, schrieb Philip Spain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hält Imperial Brands weiterhin für besser aufgestellt als BAT, um in einem von günstigeren Produkten geprägten Umfeld Marktanteile zu gewinnen, was auf die starken Discount-Marken von Imperial Brands zurückzuführen sei./ck/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 12:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 12:26 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB0002875804
