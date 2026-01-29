Anzeige
Donnerstag, 29.01.2026
WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600 | Ticker-Symbol: SAP
Xetra
29.01.26 | 18:23
168,30 Euro
-14,19 % -27,84
Branche
Software
Aktienmarkt
DAX
Prime Standard
STOXX Europe 50
EURO STOXX 50
TecDAX
STOXX Europe 600
29.01.2026 18:21 Uhr
XETRA-SCHLUSS/Sehr schwach - SAP ziehen DAX nach unten

DJ XETRA-SCHLUSS/Sehr schwach - SAP ziehen DAX nach unten

DOW JONES--Der Kurseinbruch der SAP-Aktie hat am Donnerstag den DAX unter Druck gesetzt. Der Current Cloud Backlog (CCB) bei SAP, der die gesicherten Aufträge auf Sicht eines Jahres beziffert und eine zentrale Kennzahl bei dem Konzern darstelle, sei mit 25 Prozent währungsbereinigtem Wachstum im vierten Quartal schwächer ausgefallen als erwartet, so Morgan Stanley. Die Bank of America strich den soliden Ausblick und den Aktienrückkauf über 10 Milliarden Euro positiv heraus. Für die SAP-Aktie ging es um gleichwohl um 16,1 Prozent nach unten.

Vor diesem Hintergrund fiel der DAX um 2,1 Prozent auf 24.309 Punkte und entfernte sich damit wieder von der wichtigen Marke von 25.000 Punkten.

Für die Aktien der Deutschen Bank ging es nach einem volatilen Verlauf um 1,2 Prozent nach unten. Der Ausblick für 2026 wirke enttäuschend und die Ergebnisse dürften für die Anleger kaum ausschlaggebend sein, so Thomas Hallett und Andrew Stimpson von Keefe, Bruyette & Woods (KBW). Das Fehlen einer Profitabilitätsprognose enttäusche ebenfalls, die Umsatz- und Kostenziele entsprächen den Konsenserwartungen. Die Quartalsergebnisse sähen zwar gut aus, die Outperformance sei aber größtenteils auf Performance-Gebühren in der Vermögensverwaltung und das Segment Corporate zurückzuführen.

Die Papiere der DWS gewannen 9,9 Prozent. Die Vermögensverwaltungstochter der Deutschen Bank übertraf im vierten Quartal sowohl die eigene Gewinnprognose als auch jene der Analysten. Bei den Nettomittelzuflüssen im Schlussquartal schnitt die DWS dagegen etwas schwächer ab als erwartet. Bereits am Vorabend hatte das Unternehmen die mittelfristigen Ziele erhöht und eine Sonderdividende für 2027 in Aussicht gestellt.

Siemens legten um 2 Prozent zu, nachdem ABB in der Schweiz für das vierte Quartal einen Rekordumsatz vermeldet hatte, der die Markterwartungen übertraf. Nach enttäuschenden Zahlen des schweizerischen Wettbewerbers Givaudan fielen die Aktien von Symrise um 2,3 Prozent.

Nemetschek verloren 3,6 Prozent. Die vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 hatten weitgehend sowohl den Prognosen von MWB als auch denen des Marktes entsprochen. Die Zahlen hätten bestätigt, dass die erhöhte Umsatzprognose und das Rentabilitätsziel erreicht worden seien. Eckert & Ziegler verbesserten sich nach vorläufigen Ergebnissen für 2025 um 2,5 Prozent. 

=== 
INDEX                    zuletzt +/- % +/- % YTD 
DAX                    24.309,46 -2,1%   +1,4% 
DAX-Future                24.460,00 -1,8%   +0,6% 
XDAX                   24.368,50 -1,8%   +0,9% 
MDAX                   31.233,68 -1,3%   +3,3% 
TecDAX                   3.577,09 -3,9%   +2,8% 
SDAX                   17.987,96 -1,8%   +6,7% 
zuletzt                  +/- Ticks 
Bund-Future                 128,29  +27 
YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag 
 
Index                 Gewinner Verlierer unv.  Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag 
DAX                     22     17   1 6.408,8  72,3    4.099,5      64,6 
MDAX                    15     35   0  649,1  24,6     635,7      24,0 
TecDAX                    4     26   0 3.247,0  33,9    1.168,7      26,6 
SDAX                    14     51   5  137,9   9,3     157,7      9,7 
Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/brb

(END) Dow Jones Newswires

January 29, 2026 11:47 ET (16:47 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
