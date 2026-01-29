Andersen Consulting stärkt seine technologischen und Cybersicherheitsfähigkeiten durch eine Zusammenarbeitsvereinbarung mit HaystackID, einem in den USA ansässigen Anbieter von eDiscovery, juristischen Daten und Cyber Discovery Services.

Das im Jahr 2011 gegründete Unternehmen HaystackID kooperiert eng mit Anwaltskanzleien, Unternehmen und Regierungsbehörden, um komplexe, datenintensive rechtliche Angelegenheiten zu verwalten, einschließlich zivilrechtlicher Verfahren, behördlicher Anfragen und interner Untersuchungen. Das Unternehmen bietet Unterstützung bei End-to-End-Litigations durch Cyber Discovery, digitale Forensik Managed Review-, Compliance- und Information Governance Services, um Kunden in die Lage zu versetzen, kritische Daten zu identifizieren, zu analysieren und verteidigungsfähig zu produzieren. Durch Nutzung proprietärer KI-gesteuerter Plattformen und von Experten geleiteter Überprüfungsteams betreut HaystackID Kunden in ganz Nordamerika und Europa, einschließlich Fortune-100-Unternehmen.

"Da rechtliche und regulatorische Rahmenbedingungen immer datengesteuerter und zeitkritischer werden, entwickeln wir unsere Unterstützungsmöglichkeiten bei Rechtsstreitigkeiten weiter, von fortgeschrittenen Analysen und generativer KI bis hin zu vertretbaren Review-Workflows", so Hal Brooks, CEO von HaystackID. "Unsere Zusammenarbeit mit Andersen Consulting ermöglicht es uns, diese Fähigkeiten auf Organisationen auszuweiten, die zunehmend komplexe digitale Streitigkeiten bewältigen müssen."

Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen ergänzte: "Die Serviceangebote von HaystackID erweitern das Cybersecurity-Angebot unserer Organisation sinnvoll, und ermöglichen es uns, den Kunden einen umfassenderen, ganzheitlichen Ansatz zum Schutz sensibler Daten zu bieten, der gleichzeitig komplexen rechtlichen und regulatorischen Anforderungen gerecht wird."

Andersen Consulting ist eine weltweit tätige Unternehmensberatung, die eine umfassende Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensstrategie, Business, Technologie und KI-Transformation sowie Personallösungen anbietet. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Dienstleistungsmodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Consulting-, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie weltweite Mobilitäts- und Beratungsleistungen auf einer globalen Plattform mit mehr als 50.000 Fachleuten rund um die Welt und einer Präsenz an über 1.000 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet über ihre Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Unternehmen weltweit Beratungslösungen an.

