Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), der führende Anbieter von programmierbaren Lösungen mit geringem Stromverbrauch, hat heute seine Ausstellungspläne für das bevorstehende FPGA-Forum 2026 bekannt gegeben, das vom 11. bis 12. Februar 2026 in Trondheim, Norwegen, stattfindet.

Im Rahmen der Veranstaltung wird Eleena Ong, Corporate Vice President of Software Solutions and Applications Engineering bei Lattice, eine Keynote-Präsentation halten, in der sie erläutert, wie schnell ausgereifte KI-Technologien FPGA-Plattformen zu Innovationsplattformen für ein viel breiteres Spektrum von Entwicklern machen und neue Anwendungsmöglichkeiten eröffnen können. Lattice wird außerdem eine technische Präsentation halten und eine Demo-Showcase veranstalten, die sich darauf konzentriert, wie seine FPGA-Lösungen mit geringem Stromverbrauch die Konnektivität und Edge-KI-Anwendungen voranbringen.

Wer: Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor Was Wann (GMT+1): Lattice Demo Showcase (Tisch Nr. 3), 11. bis 12. Februar Grundsatzrede 11. Februar 9:30 Uhr "Unlocking the Next Wave of FPGA Innovators with Generative and Agentic AI" Technische Präsentation 12. Februar 10 Uhr "Smaller. Cooler. Smarter: Lattice FPGAs' Path to Uncompromised Low Power"

Wo: Royal Garden Hotel, Trondheim, Norwegen



Das FPGA-Forum ist eine jährliche Veranstaltung, bei der sich FPGA-Designer, Projektmanager, technische Leiter, Forscher, Studenten im letzten Studienjahr und Anbieter zu einer zweitägigen Veranstaltung versammeln, um sich mit FPGA-Tools und -Technologien der führenden Anbieter der Branche zu befassen.

Über Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) ist der Marktführer im Bereich programmierbarer energieeffizienter Anwendungen. Wir lösen Kundenprobleme im gesamten Netzwerk von der Edge bis zur Cloud in den wachstumsstarken Kommunikations-, Computing-, Industrie-, Automobil- und Endverbrauchermärkten. Unsere Technologie, unsere langjährigen Beziehungen und unser Engagement für erstklassigen Support ermöglichen unseren Kunden eine schnelle und einfache Freisetzung ihrer Innovationen, um eine intelligente, sichere und vernetzte Welt zu schaffen.

Mehr Informationen über Lattice finden Sie unter www.latticesemi.com. Sie können uns auch folgen über LinkedIn, X, Facebook, YouTube, WeChat oder Weibo.

