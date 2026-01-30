Jannik Sinner wird weltweiter Markenbotschafter der weltweit wertvollsten Versicherungsmarke.

Die Partnerschaft baut die etablierten Sportkooperationen der Allianz weiter aus; die große Tennis-Fangemeinde weltweit wird die emotionale Verbundenheit mit der Allianz fördern.

"We're here to serve" erfasst den Geist beider Partner; gemeinsame Projekte mit der Jannik Sinner Foundation sollen die Zukunft von Kindern fördern.

Tennisstar Jannik Sinner und die Allianz Gruppe haben heute eine mehrjährige globale Partnerschaft bekannt gegeben, bei der der führende Versicherer und Vermögensverwalter offizieller Partner des vierfachen Grand-Slam-Champions wird. Mit etwa 300 Millionen Fans weltweit und einer globalen ATP-Fangemeinde von einer Milliarde ist Tennis in den wichtigsten Märkten der Allianz die zweitbeliebteste Sportart nach Fußball. Ein Eckpfeiler der Kooperation ist die Förderung von Kindern und Jugendlichen durch Bildung und Sport, um ihnen bessere Chancen für Wachstum, Gesundheit und zukünftigen Erfolg zu bieten. Die Partnerschaft erweitert die Sportkooperationen der Allianz und erhöht sowol die Markenbekanntheit als auch die emotionale Verbindung mit Kunden und Menschen in den wichtigsten Märkten der Allianz.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260129665028/de/

Allianz Global Brand Ambassador, Jannik Sinner

Im Mittelpunkt der Partnerschaft zwischen der weltweit wertvollsten Versicherungsmarke und dem aktuellen ATP-Weltranglisten-Zweiten Sinner stehen gemeinsame Werte und der gemeinsame Glaube an Resilienz und Exzellenz die Fähigkeit, durch disziplinierte Vorbereitung, mentale Stärke und ein starkes Team beständig auf höchstem Niveau zu agieren. Diese Prinzipien sind zentral für Sinners Sport-Mindset und stimmen mit der Allianz-Philosophie überein, Menschen und Organisationen in entscheidenden Momenten zu unterstützen, ihre Zukunft zu sichern und Vertrauen in das Morgen zu schaffen.

Jannik Sinnersagte: "Ich freue mich sehr, diese Partnerschaft mit der Allianz bekannt zu geben. Im Laufe der Jahre habe ich gelernt, dass sich Erfolg im Sport wie auch im Leben durch Resilienz, gute Vorbereitung und die Bereitschaft, seine Komfortzone zu verlassen, einstellt. Ein starkes Team treibt jeden Erfolg voran es fordert und fördert mich, so dass ich Tag für Tag hart daran arbeiten kann, mich sowohl auf als auch abseits des Platzes zu verbessern. Ich weiß, dass die Allianz diese Vision teilt, und ich freue mich darauf, unsere Zusammenarbeit zu gestalten, insbesondere auch die Partnerschaft mit meiner Stiftung."

Oliver Bäte, Vorstandsvorsitzender der Allianz SEsagte: "Bei Allianz steht Vertrauen im Mittelpunkt unserer Mission, Menschen und Organisationen für eine bessere Zukunft zu stärken. Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Jannik, dessen Werte Authentizität, Resilienz und Exzellenz unsere eigenen widerspiegeln. Diese Zusammenarbeit erweitert unsere etablierten Sportpartnerschaften und unterstreicht unser Engagement, das Potenzial der nächsten Generation zu fördern, indem wir Kindern und Jugendlichen helfen, einer sich wandelnden Welt mit Zuversicht und Optimismus zu begegnen. Gemeinsam gestalten wir eine Zukunft, die auf Vertrauen und gemeinsamem Erfolg basiert."

Giacomo Campora, CEO von Allianz Italien,kommentierte: "Allianz Italien ist stolz darauf, einen außergewöhnlichen italienischen Champion wie Jannik Sinner zu unterstützen. Er wird weltweit nicht nur als Athlet geschätzt, sondern auch als Vorbild für Sportlichkeit, Schlichtheit, Stil und Entschlossenheit, seine Ziele zu erreichen. Janniks kontinuierliches Streben nach Exzellenz ist dasselbe, das die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Allianz in ihrer täglichen Arbeit antreibt. Heute beginnen wir diese Reise an seiner Seite, mit dem Ziel, gemeinsam mit ihm zu wachsen."

Der Slogan "We're here to serve" verkörpert den gemeinsamen Geist und die Werte von Allianz und Jannik Sinner. Diese Botschaft wird in Kampagnen mit Sinner als weltweitem Allianz Markenbotschafter prominent präsentiert und erreicht Kundinnen und Kunden, Mitarbeitende, Vertriebspartner und Fans weltweit. Als Teil der Zusammenarbeit unterstützt die Allianz auch die Jannik Sinner Foundation, die Programme fördert, mit denen Kinder durch Bildung und Sport die Welt und ihren Platz darin entdecken können.

Die Allianz verstärkt Sinners Portfolio globaler Partner, zu denen Marken wie Rolex, Nike, Gucci, Lavazza und Explora Journeys gehören. Sinner startet ins Jahr 2026 nach einer herausragenden Saison 2025, in der er sechs Titel gewann, darunter die Australian Open, Wimbledon und die ATP Finals, und das Finale aller vier Grand-Slam-Turniere erreichte.

Sportpartnerschaften der Allianz

Die Allianz ist seit 2021 Partner der Olympischen und Paralympischen Bewegungen und wird ihre Partnerschaft bis 2032 fortsetzen. Eine Schlüsselrolle spielt sie auch als offizieller Versicherer der bevorstehenden Olympischen und Paralympischen Winterspiele 2026 in Mailand-Cortina. Die Allianz ist seit mehr als 25 Jahren Partner des FC Bayern München und arbeitet außerdem mit Hunderten von lokalen Sportvereinen und -verbänden in ihren nationalen Märkten zusammen. Im Rahmen der strategischen Ausrichtung des Power of Unity-Programms ist die Allianz davon überzeugt, dass Sport die Kraft hat, Millionen von Athletinnen, Athleten und Fans in friedlichem Wettstreit zu verbinden und soziale wie kulturelle Grenzen zu überwinden etwas, das in einer zunehmend gespaltenen und polarisierten Welt wichtiger ist denn je.

Weiterführende Links Die Website von Jannik Sinner Die Jannik Sinner Foundation

Allianz-Partnerschaften Power of Unity

Über die Jannik Sinner Foundation

Die 2025 gegründete Jannik Sinner Foundation glaubt daran, dass Bildung und Sport das Leben eines Kindes verändern können. Inspiriert von den Menschen und Chancen, die Jannik Sinners eigenen Weg geprägt haben, arbeitet die Stiftung mit vertrauenswürdigen globalen und lokalen Organisationen zusammen, um Barrieren abzubauen und Kindern weltweit Zugang zu Bildung und Sport zu ermöglichen.

Sie unterstützt Bildungsprogramme und Sportinitiativen, die persönliches Wachstum fördern und Kindern helfen, sich mental und körperlich zu entfalten und, indem sie gesunde, aktive Lebensweisen annehmen, ihr volles Potenzial zu entfalten.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.janniksinnerfoundation.org.

Über die Allianz

Die Allianz Gruppe zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut Privat- und Unternehmenskunden in knapp 70 Ländern. Allianz-Kunden profitieren von einem umfassenden Angebot an Versicherungsdienstleistungen für Privat- und Firmenkunden, das von Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur weltweiten Unternehmensversicherung reicht. Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 761 Milliarden Euro*. Zudem verwalten unsere Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors etwa 1,9 Billionen Euro* für Dritte. Mit unserer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in unsere Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen sind wir unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index. 2024 erwirtschafteten über 156.000 Mitarbeiter für den Konzern einen Umsatz von 179,8 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 16,0 Milliarden Euro.

* Stand: 30. September 2025.

Obligatorische Unternehmensinformationen: Unternehmensangaben

Diese Aussagen unterliegen wie immer dem nachstehenden Haftungsausschluss.

Hinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen wie Prognosen oder Erwartungen, die auf den gegenwärtigen Ansichten und Annahmen des Managements beruhen und bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungskennzahlen oder Ereignisse können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen.

Abweichungen können sich aufgrund von Veränderungen bei Faktoren ergeben, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden: (i) die allgemeine Wirtschafts- und Wettbewerbssituation im Kerngeschäft und in den Kernmärkten der Allianz, (ii) die Entwicklung der Finanzmärkte (insbesondere Marktvolatilität, Liquidität und Kreditereignisse), (iii) negative Medienberichterstattung, regulatorische Verfahren oder Rechtsstreitigkeiten in Bezug auf die Allianz Gruppe, andere bekannte Unternehmen und die Finanzdienstleistungsbranche im Allgemeinen, (iv) die Häufigkeit und Schwere von versicherten Schadensfällen, einschließlich solcher, die durch Naturkatastrophen verursacht werden, und die Entwicklung der Schadenaufwendungen, (v) Häufigkeit und Tendenzen bei Sterblichkeit und Krankheiten, (vi) Stornoraten, (vii) das Ausmaß von Kreditausfällen, (viii) Zinsniveaus, (ix) Wechselkurse, insbesondere des EUR/USD-Wechselkurses, (x) Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, einschließlich Steuervorschriften, (xi) die Auswirkungen von Akquisitionen einschließlich damit zusammenhängender Integrations- und Umstrukturierungsmaßnahmen und (xii) die allgemeinen Wettbewerbsbedingungen, die in jedem Einzelfall auf lokaler, regionaler, nationaler und/oder globaler Ebene bestehen. Viele dieser Veränderungen können durch terroristische Aktivitäten zusätzlich verschärft werden.

Keine Verpflichtung zur Aktualisierung

Die Allianz übernimmt keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, mit Ausnahme von Informationen, deren Veröffentlichung gesetzlich vorgeschrieben ist.

Datenschutzhinweis

Die Allianz SE verpflichtet sich dazu, personenbezogene Daten zu schützen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260129665028/de/

Contacts:

Für weitere Informationen über die Allianz wenden Sie sich bitte an:

Lauren Day

Tel. +49 89 3800 3345

E-Mail: lauren.day@allianz.com

Florian Amberg

Tel. +49 89 3800 15924

E-Mail: florian.amberg@allianz.com

Heidi Polke

Tel. +49 89 3800 90777

E-Mail: heidi.polke@allianz.com

Für weitere Informationen über Jannik Sinner wenden Sie sich bitte an:

Fabienne Benoit

E-Mail: press@avima.com

Sam Postlethwaite

E-Mail: sam.postlethwaite@edelman.com

Ben Machon

E-Mail: ben.machon@assemblyinc.com