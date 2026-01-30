Es ist geschafft: Die Anteilscheine des Bergbau-Giganten Rio Tinto haben im gestrigen Handel ein neues Rekordhoch markiert. Rein charttechnisch betrachtet wäre der Weg nach oben nun theoretisch natürlich frei. Allerdings wäre nach dem enorm starken Lauf der vergangenen Wochen und Monate eine deutliche Korrekturbewegung durchaus als gesund zu werten. Der Haupttreiber der Rio-Tinto-Aktien ist der weiter haussierende Kupferpreis, der ebenfalls seine Rekordjagd wegen Sorgen vor einem zu niedrigen Angebot ...Den vollständigen Artikel lesen ...
