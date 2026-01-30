Ein herber Rückschlag für SAP: Die Aktie des Softwarekonzerns ist Donnerstag im Tagesverlauf zeitweise mehr als 17 Prozent eingebrochen - der stärkste Intraday-Verlust seit mehr als fünf Jahren. Auslöser war ein Wachstum der aktuellen Cloud-Auftragsbestände von 25 Prozent auf währungsbereinigter Basis. Zwar legte SAP damit erneut kräftig zu, doch der Markt hatte sich mehr erhofft.Der sogenannte Current Cloud Backlog gilt als zentrale Kennzahl, da er die vertraglich gesicherten Cloud-Umsätze für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
