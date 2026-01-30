Biel - Swatch hat im vergangenen Jahr deutlich weniger Umsatz und Gewinn erzielt, nachdem der Uhrenkonzern im Vorjahr bereits einen massiven Rückgang erlitten hatte. Trotz Ergebniseinbruch erhalten die Aktionäre eine stabile Dividende. Der Umsatz sank 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 5,9 Prozent auf 6,28 Milliarden Franken, wie am Freitag mitteilte. Um Währungseinflüsse bereinigt und im Vergleich zum Vorjahr nahmen die Verkäufe um 1,3 Prozent ab. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab