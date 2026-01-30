Der deutsche Aktienmarkt dürfte nach seinem Kursrutsch vom Vortag am Freitag einen Erholungsversuch unternehmen. Die am Vorabend nach US-Börsenschluss vom iPhone-Konzern Apple vorgelegte Quartalszahlen scheinen die Stimmung im Tech-Sektor zumindest nicht weiter zu trüben. Unternehmensseitig stehen Geschäftszahlen von Adidas im Blick. Am Nachmittag könnten Preisdaten aus Deutschland und den USA für Aufmerksamkeit sorgen. Eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-DAX für den DAX einen Anstieg ...Den vollständigen Artikel lesen ...
