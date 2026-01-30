DJ Thyssenkrupp verlängert Vorstandsverträge von Henne und Dinstuhl
DOW JONES -- Der Aufsichtsrat der Thyssenkrupp AG hat die Vorstandsverträge von Ilse Henne und Volkmar Dinstuhl um weitere fünf Jahre verlängert. Henne ist seit Januar 2024 im Vorstand von Thyssenkrupp und verantwortlich für das Segment Materials Services sowie die Konzernfunktionen Sustainability, Cyber Defence Center und IT Strategy & Governance. Dinstuhl ist ebenfalls seit Januar 2024 im Vorstand und verantwortet die Segmente Automotive Technology und Marine Systems sowie Mergers & Acquisitions und Beteiligungen. Nach Angaben von Thyssenkrupp laufen die Vorstandsverträge von Henne und Dinstuhl laufen jetzt bis zum 31. Dezember 2031.
January 30, 2026
