Stuttgart (www.anleihencheck.de) - BMW Finance, die Finanztochter von BMW, hat eine neuen Euro-Anleihe (ISIN XS3280519318/ WKN A4EN4A) emittiert, so die Börse Stuttgart.Die Anleihe mit einer Laufzeit bis zum 27. Januar 2036 habe ein Gesamtvolumen von bis zu 650 Millionen Euro und könne ab einer Stückelung von 1.000 Euro gehandelt werden. Der jährliche Kupon liege bei 3,75%. Das erste Kupondatum sei der 27. Januar 2027. Beim aktuellen Kurs von 99,79% (Stand: 28.01.2026) ergebe sich eine Rendite bis zur Fälligkeit von etwa 3,78%. Moody's bewerte BMW Finance derzeit mit A2. BMW Finance könne die Anleihe im Ausnahmefall vor dem eigentlichen Laufzeitende kündigen. Laufe die Anleihe regulär bis zum Schluss, würden Anleger am Ende den vollen Nennwert zurückerhalten. (News vom 29.01.2026) (30.01.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de