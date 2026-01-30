Kurz nachdem CATL eine Natrium-Ionen-Batterie für leichte Nutzfahrzeuge vorgestellt hat, beginnt der Batteriehersteller nun damit, seine Na-Ion-Akkus in Pkw einzusetzen. Die ersten drei Projekte stehen offenbar fest. So wurden laut chinesischen Medien Produkte der Natrium-Ionen-Batteriemarke Naxtra von CATL in einem Pkw-Modell der Changan-Marke Oshan verbaut, wobei die Wintertests in Kürze beginnen sollen. Als Nächstes sollen auch Pkw-Modelle von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
