Elon Musk baut sein Imperium radikal um. Laut Berichten der Nachrichtenagentur Reuters verhandelt der Raumfahrtkonzern SpaceX derzeit über eine Fusion mit Musks KI-Schmiede xAI. Das Ziel: Ein neuer Tech-Gigant, der Raketen, Satelliten und Künstliche Intelligenz unter einem Dach vereint - kurz vor dem geplanten Börsengang.Die Pläne nehmen bereits konkrete Formen an. Am 21. Januar wurden im US-Bundesstaat Nevada zwei neue rechtliche Einheiten registriert. In den Dokumenten taucht ein prominenter Name ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär