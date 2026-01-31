Die USA werden nicht ewig der Renditebringer an den Aktienmärkten sein. Die Ratingagentur Morningstar rät daher jetzt bei diesen 10 unterbewerteten internationalen Aktien zum Kauf: Viele Analysten sind sich einig, dass US-Aktien in den kommenden Jahren eine Underperformance zum breiten internationalen Markt zeigen werden, und sei es nur, damit sich die Renditen nach der jahrzehntelangen Outperformance wieder zu einem normalen Mittelwert bewegen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de