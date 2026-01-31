München (ots) -15 Spiele ohne Sieg, über 4 Monate ohne Dreier, Abstiegsgefahr statt Aufstiegskampf! In Saarbrücken erreicht das aufgeheizte Verhältnis mit den Fans beim 0:1 gegen Osnabrück einen neuen emotionalen Siedepunkt: schon vor dem Spiel attackieren die Anhänger ihren Manager, fordern per Banner "Kein Neuanfang mit Ziehl". Nach dem 0:1 muss die gesamte Mannschaft zum Rapport bei den Fans antanzen. "Es ist essenziell, dass wir Punkte holen, der Rest ist scheißegal", hadert Stürmer Dominic Baumann, der mit Sandhausen, Halle und Zwickau bereits dreimal abgestiegen ist. Trainer Jürgen Luginger, noch ohne Sieg aus 7 Partien (4 Niederlagen) seit seiner Amtsübernahme im November, versteht den Unmut der Fans: "Es ist schwierig. Die Mannschaft versucht und investiert, aber es ist einfach viel zu wenig, was da rauskommt. Wir müssen auch mal Spiele gewinnen." Auf den Abstiegsrang 16 schmilzt der Vorsprung und den nächsten Gegner Aue (Samstag, ab 13.30 Uhr live bei MagentaSport) auf einen Punkt. Osnabrück nimmt zumindest bis morgen den 3. Rang ein.Mehr geht nicht: Energie Cottbus feiert seinen 60. Geburtstag mit einer gigantischen Choreografie, einem Sondertrikot, einer neuen Vereinshymne - und einem 3:1-Heimsieg gegen Hoffenheim II. Trainer Claus-Dieter Wollitz, der mit seinem 250. Pflichtspielerfolg ein "Statement" setzt, fordere nicht mehr als die gezeigte Teamleistung. "Wenn du in diesem Stadion einläufst, brauchst du eine Identität, eine Wucht und Überzeugung." Die Kirsche auf der Sahne ist der Sprung an die Tabellenspitze - zumindest bis Duisburg am Sonntag (live ab 13.15) wieder vorbeiziehen könnte. "Das lese ich gerne", sagt Wollitz.Krachend reißt dagegen die Rostocker Erfolgsserie von 12 ungeschlagenen Spielen. Hansa unterliegt Ingolstadt zu Hause mit 0:3 und rutscht auf Rang 5 ab. Trainer Daniel Brinkmann moniert das fehlende "Spielglück" und die ungewöhnlich niedrige "Energie" seiner Schützlinge: "Ich mag es nicht, wenn wir den Kopf runternehmen. Dann kannst du auch mal ein Spiel vergurken, dann zeigst du eben eine gewisse Reaktion." Von Abgangs-Spekulationen um Shootingstar Ryan Naderi will sich Direktor Profifußball Amir Shapourzadeh "nicht beeinflussen" lassen: "Wir haben dazu Stellung bezogen, wie wichtig er für uns ist und dass wir den Spieler im Winter nicht abgeben werden." Das 3:0 war der erste Sieg für Ingolstadts Trainerin Sabrina Wittmann als Fußball-Lehrerin.Der TSV 1860 München kommt im Duell der Traditionsklubs gegen Alemannia Aachen nicht über ein 2:2 hinaus, worin Löwen-Trainer Markus Kauczinski "ein gerechtes Ergebnis" sieht. Optisches Highlight: Die "Hannibal Lecter"-Maske von Sigurd Haugen nach dessen "noch nicht ganz verheiltem" Kieferbruch. "Ich wollte unbedingt das Tor schießen und einen schönen Torjubel mit der Maske haben", so Haugen - klappte nicht. Die gute Nachricht aus Giesing: Stürmer Florian Niederlechner kann "vielleicht nächste Woche wieder (ins Teamtraining) einsteigen."Ab heute darf erneut festgestellt werden: wenn ein Spieler, hier Regensburgs Felix Strauß, zum Schiedsrichter nach einer umstrittenen Situation sagt: "Ihr seid so blind, dass man das nicht sehen kann" dann Gelbrot kriegt, darf er kein Fingerspitzengefühl erwarten. Regensburg gewann dennoch 1:0 in Schweinfurt.Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen zur 3. Liga am Samstag - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Weiter geht's in der 3. Liga bei MagentaSport am Sonntag, u.a. ab 13.15 Uhr mit der Partie SSV Ulm 1846 gegen MSV Duisburg. In der Google Pixel Frauen-Bundesliga trifft u.a. ab 13.45 Uhr der Hamburger SV auf den SC Freiburg - live bei MagentaSport.1. FC Schweinfurt 05 - SSV Jahn Regensburg 0:1Regensburg ist wieder auf Kurs! Nach drei sieglosen Ligaspielen reichte der frühe Treffer von Noel Eichinger zum knappen Erfolg in Schweinfurt. Damit packt der Jahn auf Platz 14 5 Punkte zwischen sich und die Abstiegszone. In dieser stehen die Schweinfurter weiter ganz unten.Johannes Geis, Spieler Schweinfurt: "Heute war es schwierig. Die ersten 20 Minuten waren von uns überhaupt nicht gut. Vielleicht war das auch dem geschuldet, dass wir die ganze Woche nur in der Halle trainieren konnten, im Soccer Dome auf 10x10 Metern oder 20x20 Metern. Wir konnten nichts einstudieren, was für uns natürlich enorm wichtig ist. Deswegen ist es leider so. Das ist keine Ausrede. Es hätte besser sein müssen von der Energie. Aber dann haben wir es in der 2. Halbzeit ein bisschen besser gemacht. Klar, mit der Roten Karte wurde es ein bisschen einfacher in Ballbesitz. Aber wir haben uns dann irgendwie nicht durchgerungen, ein Tor zu schießen. Wintzi (Manuel Wintzheimer, d. Red.) hatte noch eine gute Gelegenheit am Schluss. Die hat der Torwart gut gehalten. So ist es leider, dass wir hier mit einer bitteren Niederlage rausgehen [...] Ich hoffe, dass wir irgendwann mal wieder auf den Platz können, nicht nur auf Kunstrasen, beziehungsweise in der Halle trainieren können. Das wäre super." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=U00yaWtjb3pPaGtWL2pnejdudUpPSkI2OUVxRzJQYkhjNnRSd0xKUjF4ND0=Michael Wimmer, Trainer Regensburg: "Wir sind gut ins Spiel gekommen und sind verdient in Führung gegangen, können eigentlich sogar noch das 2. oder 3. Tor machen. Dann haben wir aber auch ein bisschen nachgelassen und Schweinfurt leben lassen, was nicht nötig gewesen wäre. In der 2. Halbzeit haben wir es mit der Roten Karte gut wegverteidigt. Das einzige, das Selbstvertrauen gibt, sind Siege. Jetzt haben wir einen eingefahren - auch, wenn er nicht schön, sondern eher dreckig war. Das ist aber scheißegal, wir haben jetzt den Sieg und 27 Punkte."... über die Rote Karte an Felix Strauß: "Es war ja gar kein Foul. Wenn ich die Richtung des Balls anschaue, müsste Straußi den Ball gespielt haben. Er trifft ganz klar den Ball. Von daher war es erstmal kein Foul. Wenn es dann aber die Wortwahl war, steht die Rote Karte zurecht. Die Gelbe darfst du nicht geben, weil es kein Foul war."... über Torhüter Felix Gebhardt, der dem Jahn den Sieg mit einer Glanzparade in der letzten Sekunde noch festhielt: "Felix ist seit Wochen schon bombastisch. Er hat eine bezeichnend starke Form. Wir sind froh, dass wir ihn hinten drin haben." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=dmRsUXBacVdJalNVZ2VBYTc2RVh0cG81VjYrZ2dLOUtMTUd6eFAwT243UT0=Felix Strauß, der zunächst wegen eines Fouls die Gelbe Karte sah und nach der anschließenden Beschwerde beim Schiedsrichter vom Platz gestellt wurde: "Für mich habe ich eine überragende Grätsche gemacht. Ich spiele den Ball. Das ist ein Foul, das ist eine klassische Fehlentscheidung. Dann drehe ich mich weg, habe Emotionen und sage: 'Ihr seid so blind, dass man das nicht sehen kann.' Dann sagt er: 'Strauß, dreh dich um. Rot.' Klar, kann man sagen, dass es mein Fehler ist, weil man das so nicht sagen soll. Aber im Fußball sind es Emotionen. Da braucht man ein bisschen Fingerspitzengefühl." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=WkdUNWN5bkRSMDk4S3NlcG9CbHFJYlZPQ1dzcmRKT1M0QlhsWXFNZG5udz0=Daniel Bartnitzki, Schiedsrichter der Partie, zum Platzverweis für Felix Strauß: "Für mich war auf dem Platz ersichtlich, dass der Spieler mit hohem Risiko in die Grätsche geht, definitiv auch den Mann spielt. Wenn ich das Video sehe, ist bestimmt auch der Ball ein bisschen dabei. Was man trotzdem losgelöst von der Foulspielszene sagen muss: Bei allen Emotionen, die auf dem Feld sind, ist danach ein Wortlaut gefallen, der sich so auf dem Feld nicht gehört. Der Spieler hat mich am Ende beleidigt ("Sie sind doch alle blind!", d. Red.). Wenn er das so gesagt hat, ist das korrekt, wenn der Spieler das schon so gesagt hat. Da müssen wir als Schiedsrichter eine klare Grenze ziehen. Emotionen gehören zum Fußball dazu. Das ist normal. Aber Beleidigungen sind dann die Grenze."...ob es mehr Fingerspitzengefühl braucht, was Strauß eingefordert hat: "Der Spieler spielt schon relativ klar den Ball. Die Wahrnehmung habe ich aber auf dem Feld so nicht. Das ist das Foulspiel. Das ist die eine Seite, die wir bewerten. Das ist alles okay. Auch, dass ein Spieler vielleicht mal abwinkt oder emotional wird. Aber bei Beleidigungen ist eine klare Grenze, wo wir auch kein Fingerspitzengefühl zeigen können. Das ist ein Fakt. Er hat es auch relativ laut gesagt. Das ist dann auch glatt Rot. Schiedsrichterbeleidigung ist immer eine Glattrote Karte. Da kommt man am Ende auch nicht drumherum."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Q2ZiS1pHTjNrQVJlYmVVT0QvMzYyVTd4VTRiZHZzdzFoMy9OM0JkdnV3Zz0=FC Energie Cottbus - TSG Hoffenheim II 3:1Zum Vereinsjubiläum erklimmt Energie zumindest über Nacht die Tabellenspitze. Auf den frühen Hoffenheimer Schock-Gegentreffer in der 4. Minute reagieren die Hausherren besonnen und drehen die Partie noch vor dem Seitenwechsel. Mit einem Doppelpack hat Erik Engelhardt bedeutenden Anteil daran, dass Cottbus im 4. Spiel in Folge ungeschlagen bleibt. Die TSG rutscht nach 3 Niederlagen in Serie auf Platz 11 ab.Energie-Anhänger mit besonderem Geschenk zum 60. Geburtstag: Mit einer beeindruckenden Choreografie im gesamten Stadionrund lassen die Cottbuser Fans besondere Momente der Vereinsgeschichte noch einmal aufleben. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=U3V1WHg3aitjZkpwSnBLK3NBWW1zOUZOWEwzUDRHSlQ3cXhUeWtQYXZzMD0=Nach dem Spiel wird Trainer Claus-Dieter Wollitz für seinen 250. Pflichtspielerfolg geehrt: Die Spieler stehen Spalier, die Fans skandieren seinen Namen und obendrein gibt es für den Kult-Trainer noch ein Sondertrikot mit der Rückennummer 250. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=OWd1R3JoMTFKakdXd1dRdWpEMTZmYTVDaUhQZG4xeGM2Si85OXJzMFp4MD0=Claus-Dieter Wollitz, Trainer Cottbus, über seinen 250. Sieg: "250 Siege sind ein Statement. Ich bin darüber sehr glücklich und dankbar, dass irgendwelche Leute diese Statistiken haben. Noch mehr freue ich mich über den Sieg und die fantastische 1. Halbzeit. Innovativ, kreativ, frech, mutig, gute Körpersprache - es war einfach ein Team auf dem Platz. Mehr fordere ich nicht. Wenn du in diesem Stadion einläufst, brauchst du eine Identität, eine Wucht und Überzeugung. So soll es auch weitergehen. Was die Fans bei der Choreo gemacht haben, war unfassbar. Und ich habe schon Vieles gesehen."... über die Tabellenführung über Nacht: "Das lese ich gerne. Das kann am 38. Spieltag so sein, da hätte ich nichts dagegen. Das wäre zum 60-jährigen Geburtstag eine Krönung für Vieles. Wir müssen als Außenseiter weitergehen und alles raushauen. Wir haben nichts zu verlieren, sondern nur noch zu gewinnen."Marius Funk, Cottbuser Torwart, im Interview mit Wollitz: "Jedes Heimspiel ist ein Segen. Das macht einfach Spaß, hier auf den Platz zu kommen. Das Spiel hat das gerechtfertigt und zurückgegeben, was von den Fans geleistet wurde. Wir sind überglücklich. Wir haben das beste Spiel in 2026 gemacht, was die Intensität angeht. Dass es hintenraus nicht mehr der schönste Fußball war, ist zweitrangig. So muss man als abgezockte Mannschaft spielen." Link zum Doppel-Interview mit Wollitz und Funk: clipro.tv/player?publishJobID=dmxDbVNWcnROOXJXRlBoWHZnbnEvQ2lsZlRUcjdFUzZ2QUVicmgzZTB3WT0=Der Rapper "Krom", der die neue Cottbuser Vereinshymne "Rausch" singt, über die Choreografie vor der Partie: "Wir haben nicht nur mitgemacht, sondern auch Fotos gemacht und das für die Ewigkeit festgehalten. Das war absolute Gänsehaut. Ich habe schon viele Choreos hier in Cottbus gesehen, aber das ist wahrscheinlich sogar die beste, die ich jemals gesehen habe. Ich hätte nochmal 90 Minuten gebraucht, um mir die ganze Choreo anzuschauen. Da steckt so viel Herzblut drin. Das ist Wahnsinn, was die Fans hier auf die Beine gestellt haben."... über die Ehre, die neue Hymne zu singen: "Ich habe irgendwann halb 1 in der Nacht vor einem Jahr vom Pressesprecher eine Nachricht bekommen. Ich glaube, da hat er ein Bier zu viel getrunken. Da stand drin: Wir werden nächstes Jahr 60 und bräuchten nochmal einen neuen Song. Hättest du Bock? Das ist für mich die größte Ehre, die mir nur zuteilwerden konnte. Ich bin froh, dass ich da mitwirken durfte." Link zum Interview und zum Jubiläumssong: clipro.tv/player?publishJobID=Mi93ZXBJelYvclNYWnlROEU5VVFnTWUrUWVpNm1EN0F0VklwTEVSMzk0dz0=Stefan Kleineheismann, Trainer Hoffenheim: "Wir haben schon hohe Ambitionen. Und trotzdem bin ich stolz auf meine junge Mannschaft, wie wir aufgetreten sind. Wir haben Cottbus extrem Paroli geboten und hatten das Momentum, wo wir das Spiel auf unsere Seite ziehen können Das haben wir leider nicht genutzt. Cottbus war dann mit dieser Energie im Stadion, die herausragend war, der glückliche Sieger." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=STVkaEFWOHVpektCZXo0YlJhdk9rejFUNVpVdUxBZ25xSlBrNnpFVnBQQT0=1. FC Saarbrücken - VfL Osnabrück 0:1Aufgrund einer verspäteten Anreise der Gästefans verschiebt sich die Partie um eine halbe Stunde. Was folgt, ist das 15. Saarbrücker Spiel in Serie ohne Sieg. Die meisten Gegentore kassieren die Saarländer in der Anfangsviertelstunde und so fällt auch der Osnabrücker Siegtreffer durch Niklas Wiemann nach 11 Minuten. Mit 23 Zählern befindet sich der 1. FCS auf dem 16. Platz - nur einen Punkt vor der Abstiegsregion und dem kommenden Gegner Aue. Osnabrück punktet im 3. Spiel in Folge und klettert vorerst auf den oberen Relegationsplatz.Die Saarbrücker Fans setzen ein klares Zeichen gegen ihren Manager Rüdiger Ziehl: Vor dem Spiel hängt in der Kurve ein Banner mit der Aufschrift: "Die hoffentlich letzte Fehlentscheidung des Noch-Präsidiums - kein Neuanfang mit Ziehl!" Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=anArUnJIWndxSnRtR0JZZGFwNUkyQmRkcjdWZUtVQkxxamtXSzM2VC95Yz0=Die Fans und Spieler sind konsterniert: Nach dem Abpfiff hagelt es zunächst Pfiffe, im Anschluss müssen die bestürzten Saarbrücker Spieler zum Rapport zu den Fans in die Kurve. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=dzRVS0xDSHo4YUVybTF0YXdDYzlUMnhucDBRbXFIU1dYN3UyanpHOG9LOD0=Jürgen Luginger, Trainer Saarbrücken: "Es ist schwierig. Ich kann jetzt wieder das gleiche wie immer sagen: Wir haben Torchancen gehabt und keine Tore gemacht. Es ist eine schwierige Situation aktuell. Die Mannschaft versucht und investiert, aber es ist einfach viel zu wenig, was da rauskommt."... über den Unmut der Fans: "Es ist normal, dass nach so einer langen Niederlagenserie oder wo du keinen Sieg holst, Unzufriedenheit herrscht. Der Großteil sieht es aber auch nüchtern und unterstützt die Mannschaft. Aber: Man kann es den Fans nicht verdenken, wir müssen auch mal Spiele gewinnen. Wir müssen es 2, 3 Tage verdauen und dann neu starten. Wir haben ein brutal schweres Auswärtsspiel in Aue, da müssen wir die Köpfe wieder freibekommen und die Jungs wieder selbstbewusst werden. Sonst wird es ganz schwer." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=K0c0bHpUbW5hdUJaOEdkZWtZUTh1ekFjT2hQZDV5aFFnM1JiUk1QdU9zWT0=Dominic Baumann, Stürmer Saarbrücken, über die Sieglosserie von 15 Spielen: "Es bringt uns nichts mehr, darüber zu reden. Wir müssen Ergebnisse liefern. Das haben uns die Fans auch mitgegeben. Es ist essenziell, dass wir Punkte holen, der Rest ist scheißegal. Wir müssen irgendwie wieder den Bock umstoßen. Wir reden jede Woche den gleichen Mist, es bringt uns nichts mehr, das zu zerkauen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=b3B6S2w3WHUrR1NKSUNkeVdMeEFUeEJMVVBJTjNhOWUrQTBUL1YzelNicz0=Timo Schultz, Trainer Osnabrück: "Wir haben es wieder geschafft, wahnsinnig viel weg zu verteidigen. Saarbrücken hat Druck aufgebaut und wir haben es nicht geschafft, uns daraus zu befreien. Dementsprechend ist es ein glücklicher Sieg, aber beschweren will ich mich auch nicht. Es hört sich dumm an und dafür können sie sich auch nichts kaufen, aber: Wenn man oben steht, gehen die Dinger rein, wenn man unten steht, dann daneben." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=UWcwUVdZQlVyZlIwOUtxbGRwVEhMUS9mMjY3OG0yOTVveVlmQ3ZPbGs1dz0=FC Hansa Rostock - FC Ingolstadt 04 0:3Gegen defensiv stabile Ingolstädter mangelt es der Kogge im Angriff an Effizienz. Marcel Costly beschert den Schanzern mit 2 Toren den 3. Sieg in Folge, der im 10. Platz resultiert. Hansa verliert nach 12 Spielen ohne Niederlage wieder einmal und fällt auf Rang 5 ab.Daniel Brinkmann, Trainer Rostock: "Wir sind über 90 Minuten feldüberlegen, ohne genügend klare Chancen herauszuspielen. Die eine oder andere war schon dabei. Zweifelsohne müssen wir wenigstens 2 Tore schießen. Die Chancen dafür waren da. Dann machen wir individuelle Fehler, wo wir den Gegner zu Chancen einladen. Ohne die Leistung von Ingolstadt zu schmälern: Außer den 3, 4 Abschlüssen hatten sie ja nichts. Sie waren defensiv unheimlich stabil und sehr diszipliniert. Das haben sie hervorragend gemacht. Aber für das Spiel haben sie nicht besonders viel getan. Das hat gereicht, um uns zu schlagen. Wir müssen uns jetzt schütteln und das ehrlich analysieren. Wir können Spiele verlieren, aber es kommt darauf an, mit was für einer Haltung. Ich mag es nicht, wenn wir den Kopf runter nehmen. Dann kannst du auch mal ein Spiel vergurken, dann zeigst du eben eine gewisse Reaktion. Was mir nicht gefallen hat, waren ein paar Momente, wo man die Energie nicht gesehen hat. Der Esprit war nicht richtig dabei und dann kommt es dazu, dass du auch kein Spielglück hast." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=RXN6ZEplaDNEWHZLSVZEb3FVQkx1YlBzWkFSNmwzdW9GZEhPbkRNRDVVbz0=Amir Shapourzadeh, Direktor Profifußball Rostock, in der Halbzeit: "Es war eine bittere 1. Halbzeit. Es war viel zu wenig von uns, wir haben den Gegner mehr oder weniger zum Toreschießen eingeladen. Wenn wir einfach, dumme Ballverluste haben, schaltet der Gegner schnell um."... über ein spekuliertes 3-Millionen-Angebot von den Glasgow Rangers für Leistungsträger Ryan Naderi: "Das ist ein Thema, das mich aktuell gar nicht interessiert. Wir haben dazu schon mehrfach was gesagt. Jeden Tag liest man, welche Vereine angeblich interessiert sind und wie der Junge angeblich denkt. Da werden Summen kolportiert. Wir haben darum gebeten, den Jungen einfach mal Fußball spielen zu lassen. Dass Dinge von Beratern medial platziert werden, um Unruhe und Druck aufzubauen, das ist uns auch bekannt. Davon lassen wir uns nicht beeinflussen. Wir haben dazu Stellung bezogen, wie wichtig er für uns ist und dass wir den Spieler im Winter nicht abgeben werden. Man braucht nicht jeden Tag jedes Gerücht oder irgendwelche vermeintlichen Summen weiter kommentieren." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ajRDUm5ESWxwenMxclI0bzJjSWlnRjRyY3hMNENwSlJUT2psNFNuaVl3bz0=Sabrina Wittmann, Trainerin Ingolstadt, frischgebackene Fußball-Lehrerin: "Wir wollten, dass Hansa den Ball hat und sich immer wieder Räume ergeben. Wir haben auch am Ende noch die ein oder andere Konterchance gehabt. Wenn wir die besser ausspielen, kriegen wir vielleicht sogar noch eine Torchance."... über ihre abgeschlossene Trainer-Pro-Lizenz: "Ich hoffe, dass mich die nächste Jahre zu einer noch besseren Trainerin lassen werden. Ich habe schon noch Lust, ein bisschen mehr zu lernen. Die Lizenz war von A bis Z sehr rund für mich. Es war Input hoch 100, aber ich habe es geliebt." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=TE4vanNnQ3VmbDNWSjRwRmJ6cTUwM24zYVdGWTRySHZXV3NnUnE3djlQRT0=TSV 1860 München - Alemannia Aachen 2:2Die Löwen gewinnen dieses Jahr einfach nicht mehr - aber sie verlieren auch nicht. Drittes Spiel, 3. Unentschieden. Thore Jacobsen hatte das Spiel zwischenzeitlich ausgeglichen, bevor Mika Schroers mit einem fulminanten Distanzschuss ausglich. Sechzig wartet seit 4 Spielen auf einen Sieg und fällt auf Rang 8. Die Alemannia übernimmt Rang 14.Sigurd Haugen, Spieler TSV 1860, über das Spielen mit seiner "Hannibal Lecter"-Maske nach Kieferbruch: "Es war etwas anderes. Es hat sich gut angefühlt. Ich wollte unbedingt das Tor schießen und einen schönen Torjubel mit der Maske haben. Aber, nicht heute."...über seine Maske: "Die wurde speziell für mich designt. Ich habe einen Kontakt aus meiner Zeit in Rostock. Er hat diese Maske für mich gemacht, um meinen Kiefer zu beschützen. Man verliert ein bisschen den Überblick. Aber es ist entweder das oder gar nichts."...über seinen Kieferbruch: "Der ist noch nicht wirklich ausgeheilt. Aber die Maske schützt mich. Also vertraue ich ihr. Ohne sie könnte ich nicht spielen. Das Risiko wäre zu groß. Der Kieferbruch ist noch nicht ganz verheilt. Noch 4 bis 5 Wochen, dann wird es soweit sein." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=TzNvNHRMSzh3eXRZdEhpVERNOHVsanQ3SGNQb2lhb3kxY1ArL1RZYUZpWT0=Markus Kauczinski, Trainer TSV 1860: "Das ist ein gerechtes Ergebnis. Wir haben nicht mehr verdient. Wir hatten Probleme, Aachen zu greifen. Sie haben uns zwischendurch schön durcheinandergewirbelt. Wir haben dann einfach viel zu viele Bälle verloren, leichte Bälle verloren, Risiko gespielt, wo man keins muss. Das war dann auch insgesamt nicht gut genug, um zu gewinnen."...über die Auswechslungen von Kilian Jakob und Philipp Maier zur Pause: "Die waren wegen den Gelben Karten. Sie haben bewegliche Leute gegen uns gehabt und es gab noch 1 bis 2 Momente, wo es gefährlich werden kann. Deswegen habe ich mich entschieden, zu wechseln."...über Sigurd Haugen: "Man hat gesehen, dass er uns guttut und diese gefährlichen Momente hat. Er hat auch einmal fast selbst abgeschlossen hat. Dann diese Situation, wo er durch ist. Das sind die Momente, die uns guttun." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=LzB3SC9wZDUrcEtQeTNuc0NUdEVzNjlVTllVTlpQay9zeUs1WnFyWVQ3cz0=Florian Niederlechner, verletzter Stürmer TSV 1860, zu seinem Comeback-Zeitpunkt: "Mittlerweile geht's wieder ganz gut. Ich bin auf einem guten Weg, schmerzlos zu sein. Das war vor Weihnachten 1 bis 2 Monate zu viel. Ich habe einfach keine Pause gemacht. Das war so das große Problem. Aber jetzt schaut es ganz gut aus. Ich bin schmerzfrei. Das ist ganz wichtig für mein Spiel, weil es einfach schwierig ist, mit Schmerzen zu spielen. Da ist man nicht bei 100 Prozent. Ich war diese Woche wieder auf dem Rasen und hoffe, dass ich vielleicht nächste Woche wieder (ins Teamtraining) einsteigen kann."...über die beiden 1:1-Unentschieden gegen Essen und in Osnabrück zu Jahresbeginn: "Man darf nicht vergessen, dass wir unfassbar viele Verletzte haben. Auch viele Spieler, die normalerweise auf dem Platz auch helfen können und verletzt sind. Trotzdem muss man den Jungs ein Kompliment machen. Wir haben in Osnabrück gespielt, zuhause gegen Essen. Das sind absolute Top-Teams. Da haben wir zweimal einen Punkt geholt, was für die Moral sehr, sehr wichtig ist. Aber jetzt müssen wir anfangen, Dreier zu holen, weil du mit einem Punkt nicht immer ganz so weit kommst. Deshalb müssen wir heute voll auf den Dreier spielen."...ob die Löwen als Mannschaft ins Aufstiegsrennen gehören: "Ich glaube schon, dass wir zu den Teams gehören, die vorne mitspielen können. Aber ich glaube, es ist im Moment ganz gut so. Kevin (Volland) hat es gesagt, dass es ganz gut ist, wenn wir in der Jäger-Rolle sind. Das tut uns gut. Es sprechen nicht mehr so viele über uns, wie es am Anfang war."...zur Vertragsverlängerung mit Philipp Maier: "Philipp hat, seitdem er auf dem Platz steht, konstant seine Leistung gebracht. Er ist ein sehr wichtiger Bestandteil der Mannschaft, ein richtiger Ausputzer vor der Abwehr. Er macht seine Aufgabe immer solide bis sehr gut, weil er immer das macht, was er kann. Deswegen ist er so wertvoll für uns. Deshalb sind wir froh, dass er ein Jahr länger dabei ist." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Z1JKUXRSL3NHTGZsdVBKbHROeEo3UHpzbWxCQWowcER3S1VteHpHM1g0VT0=Mika Schroers, Aachener Torschütze zum 2:2: "Natürlich fahren wir auch hierhin, um 3 Punkte mitzunehmen. Aber ich bin sehr, sehr stolz auf die Mannschaft. Wir haben wieder unser Herz auf dem Platz gelassen und sehr intensiv gespielt. Das ist, was wir uns auch vorgenommen haben. Natürlich hatten wir auch Chancen, mehr mitzunehmen. Aber wir sind auch froh und nehmen den Punkt mit."...über sein Traumtor: "Ich kriege den Ball von Lars (Gindorf). Ich habe schon im ersten Moment überlegt, dann nochmal kurz abgestoppt, jemanden gesucht. Da war aber dann keiner. Dann hab ich doch gedacht: Hau ich mal drauf. Dass er so einschlägt, ist umso schöner für mich. Ich war auch perfekt dahinter, hab das schön gesehen und dachte: Oh mein Gott! Der könnte sehr gut passen. Ich bin natürlich sehr, sehr glücklich, dass ich so helfen konnte." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=SkJNZDE2NEpreHUvTFhnemNVQmV1ekMrUk05Q0hsM3JEVlJ1bUhadm9GMD0=Mersad Selimbegovic, Trainer Aachen: "Das war ein sehr guter Auftritt, sehr, sehr gut. Es ist in vielen Belangen schade, dass wir nur mit einem Punkt heimfahren. Wir waren die bessere Mannschaft. Sechzig hat wieder aus dem Wenigen viel gemacht. Wir haben natürlich auch kräftig mitgeholfen, vor allem beim 2. Gegentor. Aber die Moral, dass wir zurückgekommen sind und aufs 3. Tor gedrückt haben. Aber Punkt ist Punkt. Jetzt haben wir eine längere Woche, müssen gut regenerieren und jetzt zuhause den Bock umstoßen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Nm9nd1U2Ni9FUUhsY3YzeURwUnpKb1puL2R5WThLZlhsNzFWWU5kckljTT0=Sergio Pinto, Kaderplaner Aachen, über die beiden griechischen Neuzugänge Fotis Pseftis und Petros Bagalianis: "Das ist immer so, wenn man gewisse Positionen sucht. Dann werden auch Spieler vorgeschlagen, die man aus der Youth League kennt, wie Fotis oder wie Petros, auch aus der Youth League, damals bei Olympiakos. Dann bleiben die Spieler in Erinnerung, es ergeben sich Möglichkeiten. Manchmal greift man zu."...ob es ein Hintergedanke war, gleich zwei Griechen auf einmal zu holen: "Nein, war es gar nicht. Das hat sich so ergeben. Wir hätten auch jede andere Nationalität genommen. Wir waren einfach von den Qualitäten überzeugt. Deswegen haben wir da zugeschlagen."...über den neuen Stürmer: "Die Nationalität spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass er charakterlich und sportlich gut in die Truppe reinpasst. Da sind wir fleißig dran. Das ist nicht allzu einfach. Wir haben einige Absagen kassieren müssen. Aber wir sind trotzdem zuversichtlich, dass wir bis Montagabend noch jemanden präsentieren können." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=bVNqY0x4L2VUMSttZlZHUE5MenVWWnhCWFQ4WXZURE5wYi9KbDFGelY0VT0=Viktoria Köln - SV Waldhof Mannheim 1:3Die Mannheimer Pleiten-Serie ist beendet. Nach 2 deutlichen Pleiten zu Jahresbeginn in Verl (2:5) und gegen Hansa Rostock (0:4) folgt in Köln die Reaktion. In der 2. Halbzeit stachen Arianit Ferati und Terrence Boyd entscheidend zu. Mannheim übernimmt Rang 9. Die Viktoria findet sich auf Platz 12 wieder.Kushtrim Asallari, Mannheimer Torschütze zum 0:1: "Das war heute ein sehr intensives Spiel. Die Jungs haben sehr viel Gas gegeben. Das war sehr schwierig, vor allem in der 1. Halbzeit. Aber wir sind immer besser in die Partie reingekommen und waren über 90 Minuten auch die bessere Mannschaft."...zu seinem Tor: "Ich dachte mir, guter Start. Hoffentlich bringen wir das über die 90 Minuten durch. Wir haben bis zum Ende durchgezogen, gekämpft. 3 Punkte mit nachhause genommen, Tor gemacht. Das war ein guter Tag." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=b2tTYmgyOU41M3RWSWY5TG9GSUN0TjdMYi92UTBIWG1pam5hd2V3RngvOD0=Simon Handle, neuer Kölner Rekordspieler mit 225 Spielen: "Am Ende muss ich schon sagen, dass wir schon verdient verloren haben. Aber wir wissen, dass trotzdem mehr drin war. Klar, wenn du nach 2 Minuten 0:1 in Rückstand gehst, ist es schwierig, klar. Aber ich finde, danach haben wir gut die Spur gefunden, hatten auch unsere Möglichkeiten. Sie standen tief, Fokus auf Konter. Da haben sie uns schon wehgetan, so ehrlich muss man sein. Wir haben auch in der 1. Halbzeit ein bisschen was an Intensität liegenlassen. Das haben wir angesprochen. In der 2. Halbzeit kommen wir gut zurück. Dann ist es maximal bitter. Das 1:2 nehme ich auch auf mich. Tut weh, muss ich schon ehrlich sagen."...zu seinem Titel als Rekordspieler: "Das kann man mit Sicherheit in ein paar Tagen genießen, oder irgendwann, wenn die Karriere vorbei ist. Wenn so eine Zahl dasteht, ist es sicher schön. Aber heute tut die Niederlage schon sehr, sehr weh." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=SFpUdk53UE96TTZOd0U2WmpnaGRpd2YxTEh1VmlhN3N0T2dURUhRMHRsST0=Marian Wilhelm, Trainer Köln: "Wenn du 3:1 verlierst, ist es immer verdient. Wir haben uns immer wieder gesagt, dass das, was auf der Anzeigetafel steht, das verdiente Ergebnis ist. Und da waren wir heute in 1 bis 2 Situationen nicht griffig genug. Das erste legen wir auf. Das passiert bei unserem Spiel. Das ist ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt. Aber ich glaube, so ein Gegentor kommt nie zu einem guten Zeitpunkt. Beim Zweiten pennen wir komplett. So einfach kam man selten in unsere Box. Und das Dritte, da machen wir ein bisschen auf. Trotzdem steht da die Restverteidigung nicht gut. Das waren drei absolut vermeidbare Gegentore. Das muss man so konstatieren. Aber wenn du sie zulässt, kriegst du 3 Stück und mit 3 Stück wirst du in der Liga nicht viel gewinnen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=aVdqTDBBamhrYk41V1cwajY5UHUvclg1cUsxTkdGZ3FOYTlKRlZkcXpGRT0=Luc Holtz, Trainer Mannheim: "Der 1. Sieg vor ein paar Monaten (gegen Viktoria Köln, d. Red.), der war eher glücklich. Heute war der Sieg sehr verdient. Wir haben es sehr, sehr gut gemacht, was Defensivarbeit anbelangt. Wir waren kompakt, haben wenig zugelassen, hauptsächlich in der 1. Hälfte. Da hätten wir eigentlich das 2:0 machen sollen, über die Umschaltsituation. Aber insgesamt eine sehr gute Mannschaftsleistung. Auch, wenn wir nach dem 1:1 etwas nachgelassen haben, was Konzentration und Intensität anbelangt. Deshalb ist das Tor auch gefallen. Dann haben wir aber eine Schippe draufgelegt und einen verdienten Sieg geholt."...wie er der Mannschaft die Defensivarbeit eingetrichtert hat: "Es gibt mit Sicherheit verschiedene Gründe dafür. Wir haben natürlich über das gesprochen, was sie nicht gut gemacht haben. Vielleicht haben wir in den letzten Spielen auch zu viel gejagt. Und dann kommt das Quäntchen Glück dazu, das man braucht. Heute machen wir sehr früh das 1:0. Am letzten Sonntag holen wir eine Gelbrote Karte, die natürlich einen enormen Einfluss auf das Spielgeschehen hat. Das brauchen wir natürlich auch. Aber dieses Quäntchen haben wir uns auch erarbeitet. Thema war schon, die Basics wiederzufinden, über Engagement, über Kompaktheit, über viel Kommunikation die Mannschaft zum Sieg zu führen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=MDB3cVZ4dFpRTDhOTnh6WnJCdHIxbXl1OWJFWkx5M0lmUVppKzVPbTZCST0=Fußball live bei MagentaSport3. Liga | 22. 