Die Puma-Aktie (ISIN: DE0006969603) legte im Verlauf der Kalenderwoche 5 um beeindruckende 16,97 Prozent zu. Damit avancierte das Unternehmen aus Herzogenaurach zum besten Wert im MDAX dieser Woche. Am Freitag schloss die Aktie bei 21,64 Euro, während das Wochenhoch bereits am Mittwoch mit 26,21 Euro auf Xetra erreicht wurde.Status und EmpfehlungenDerzeit ist die Puma-Aktie keine laufende Empfehlung von RuMaS. Die Entscheidung für einen Einstieg ...

