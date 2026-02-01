Entwicklung, Status, Analystenmeinung und TrefferquoteIn der fünften Kalenderwoche konnte die E.ON-Aktie (ISIN: DE000ENAG999) um 5,40 Prozent zulegen. Damit war das Unternehmen aus Essen der Spitzenreiter im DAX. Zum Handelsschluss am Freitag lag der Kurs bei 17,865 Euro, wobei das Wochenhoch im Tagesverlauf mit 17,96 Euro auf dem Handelsplatz Xetra erreicht wurde.StatusDie E.ON-Aktie ist derzeit keine aktive Empfehlung des RuMaS-Teams. Anlegerinnen ...

