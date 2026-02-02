Die globale Energiewirtschaft erlebt derzeit eine Renaissance, die noch vor wenigen Jahren undenkbar schien. Getrieben vom unstillbaren Stromhunger der KI-Rechenzentren und dem geopolitischen Zwang zur Unabhängigkeit von fossilen Importen, kehrt die Kernkraft als kaum verzichtbare Grundlastquelle zurück. Doch dem Atomkraft-Comeback steht die harte Realität entgegen: Die Versorgung mit nuklearem Brennstoff hinkt dem Bedarf hinterher. Während die Reaktoren länger laufen und neue ans Netz gehen, leeren sich die Lagerbestände der Versorger. In diesem strukturellen Angebotsdefizit beginnt der Wettlauf um die wenigen verbliebenen Weltklasse-Lagerstätten. Das Zentrum dieser Suche liegt im kanadischen Saskatchewan, genauer gesagt im südwestlichen Athabasca-Becken. Hier hat sich eine klare Hierarchie herausgebildet: Der Branchenriese Cameco muss produzieren, der Entwickler NexGen Energy hat das geologische Potenzial bewiesen und der Explorer Stallion Uranium hat sich das strategisch entscheidende Landpaket gesichert, um mit der nächsten großen Entdeckung für Furore zu sorgen. Wir gehen den Details auf den Grund.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 inv3st.de