Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäss Artikel 17 MAR Pratteln, 24. August 2025 Beabsichtigte Änderungen in der Konzernstruktur auf der Ebene der Mehrheitsaktionärin Highlight Event and Entertainment AG Highlight Event and Entertainment AG ("HLEE"), die Mehrheitsaktionärin der Highlight Communications AG, beabsichtigt, eine Kapitalerhöhung durchzuführen, im Rahmen derer die neue Investorin, CSL Mindset Ltd., nach Erfüllung bestimmter Bedingungen durch eine Kapitalbeteiligung von CHF 300 Millionen eine Mehrheitsbeteiligung erwerben soll. Heute haben die HLEE und die grössten Aktionäre von HLEE einen Commitment Letter ("Commitment Letter") mit der CSL Mindset Ltd. ("Investorin"), BVI, einer Gesellschaft, an der die Clementy Schuman Legacy Foundation und ein privater Investor beteiligt ist, abgeschlossen. Der Commitment Letter sieht eine Eigenkapitalbeteiligung der Investorin in Höhe von CHF 300 Millionen vor ("Committed Investment"), was 25 Millionen HLEE-Aktien entspricht. Die Kapitalerhöhung auf der Ebene der HLEE dient der Stärkung der Bilanz von HLEE, der Erhöhung des Eigenkapitals, der Reduktion der Verbindlichkeiten sowie der Optimierung der Konzernstruktur. Nach Durchführung der Kapitalerhöhung und abhängig von der Ausübung von Bezugsrechten wird erwartet, dass die Investorin eine Mehrheitsbeteiligung an HLEE halten wird. Der Vollzug der Transaktion steht auch unter dem Vorbehalt des Abschlusses eines Relationship and Shareholders' Agreement ("Relationship Agreement") zwischen HLEE und der Investorin, deren wesentliche Bedingungen bereits im Commitment Letter vorab vereinbart wurden. Die Transaktion steht unter weiteren Bedingungen, unter anderem dem Nachweis genügender Mittel durch die Investorin, der Erteilung der üblichen behördlichen und kartellrechtlichen Genehmigungen, der erforderlichen Gesellschaftsbeschlüsse auf Ebene der HLEE sowie der Zustimmung der Schweizer Übernahmekommission zur Vornahme bestimmter Änderungen in der Satzung der HLEE. Weitere Informationen: HIGHLIGHT COMMUNICATIONS AG

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäss Artikel 17 MAR Pratteln, 2. Februar 2026 Verzögerung der Kapitalerhöhung auf Stufe der Muttergesellschaft und Prüfung möglicher Finanzierungsalternativen Die am 24. August 2025 angekündigte geplante Transaktion zwischen CSL Mindset Ltd. und der Muttergesellschaft der Highlight Communication AG ("HLC"), der Highlight Event and Entertainment AG, wurde noch nicht innerhalb des angestrebten Zeitrahmens umgesetzt. Der weitere Zeitplan der Umsetzung ist derzeit noch offen. Vor diesem Hintergrund prüft die HLC alternative Finanzierungsmöglichkeiten, um die Kapitalbasis zu stärken und die strategische Weiterentwicklung der Gruppe voranzutreiben. Zu diesem Zweck hat die HLC offiziell eine Investmentbank mit der Analyse und Beratung potenzieller Finanzierungsalternativen beauftragt. HLC ist zuversichtlich, geeignete Finanzierungsoptionen zu erhalten, da sich die Geschäftsentwicklung in allen Bereichen deutlich verbessert hat, was durch die vorläufigen, ungeprüften Zahlen für das vierte Quartal bestätigt wird. Diese Zahlen sind unter Pressemitteilungen | Highlight Communications AG verfügbar. Weitere Informationen: HIGHLIGHT COMMUNICATIONS AG

Investor Relations

Netzibodenstrasse 23b

CH-4133 Pratteln BL

Telefon: +41 (0)61 816 96 91

E-Mail: ir@hlcom.ch

