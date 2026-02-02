Chinas Rohstoffmacht wackelt: Dieser kritische Rohstoff rückt jetzt in den Fokus der Anleger

Anzeige / Werbung

Die Welt steuert auf einen neuen Rohstoffkonflikt zu und Antimon steht dabei plötzlich im Rampenlicht. Ohne das Metall laufen weder Rüstungsindustrie noch moderne Technologien.

Doch der Westen hängt, ähnlich wie bei seltenen Erden, am Tropf Chinas. Mitten in dieser geopolitischen Schieflage rückt Antimony Resources Corp. in den Fokus. Das Unternehmen entwickelt eines der aussichtsreichsten Antimonprojekte Nordamerikas, in sicherer Jurisdiktion und mit zuletzt überzeugenden Fortschritten. Für Anleger eröffnet sich damit eine seltene Chance, frühzeitig auf einen strategischen Rohstoff zu setzen, der politisch wie wirtschaftlich immer wertvoller wird.



Tipp Bei SMARTBROKER+ können Sie Aktien auf Gettex schon ab 0 Euro Gebühren handeln! Hier kostenloses Depot eröffnen

Strategisch unverzichtbar in unsicheren Zeiten

Antimon ist vom kaum beachteten Nebenprodukt zum strategischen Schlüsselrohstoff moderner Volkswirtschaften aufgestiegen. Das Halbmetall wird vor allem in Flammschutzmitteln, Batterien, Halbleitern, Speziallegierungen sowie in militärischen und sicherheitsrelevanten Anwendungen eingesetzt. Gerade Letzteres verleiht Antimon eine geopolitische Dimension, die Anleger zunehmend aufhorchen lässt.

Die globale Angebotsstruktur ist dabei besorgniserregend. Mehr als 70% der weltweiten Förderung entfallen auf China, weitere nennenswerte Mengen stammen aus politisch instabilen Regionen wie Russland oder Tadschikistan. Für westliche Industrienationen ergibt sich daraus eine gefährliche Abhängigkeit bei einem Rohstoff, der für Verteidigung, Elektrifizierung und technologische Souveränität unverzichtbar ist. Entsprechend wird Antimon von den USA und der EU offiziell als kritischer Rohstoff eingestuft. Die Suche nach sicheren, westlichen Lieferketten gewinnt damit erheblich an Bedeutung.

Quelle: LSEG vom 31.01.2026



Die Lösung für den Westen

Antimony Resources positioniert sich gezielt als nordamerikanischer Antimon-Spezialist. Das kanadische Explorations- und Entwicklungsunternehmen fokussiert sich vollständig auf den Aufbau einer verlässlichen Antimonquelle in einer politisch stabilen Jurisdiktion. Kernasset ist das Bald-Hill-Antimonprojekt in der Provinz New Brunswick.

Die rund 1.100 Hektar große Liegenschaft gilt als eines der größten bekannten Antimonvorkommen Nordamerikas. Die Mineralisierung liegt überwiegend als hochgradiger Stibnit vor und ist gut zugänglich. Historische Arbeiten und moderne Bohrprogramme bestätigen ein ausgedehntes, konsistentes System. Ein technischer Bericht aus dem vergangenen Jahr weist ein Explorationsziel in einer Dimension von rund 2,7 Mio. t mit drei bis vier Prozent Antimon aus.

Antimony Resources verfolgt dabei mit systematischer Exploration, schrittweiser Reduktion geologischer Risiken und der Vorbereitung einer formalen Ressourcenschätzung einen klar strukturierten Entwicklungsansatz. Ziel ist der Aufbau einer westlichen Antimon-Wertschöpfungskette, von der Exploration bis zur möglichen Produktion.

Starkes Jahr 2025 - klare Roadmap für 2026

2025 war für Antimony Resources ein operativ äußerst intensives Jahr. Insgesamt wurden auf Bald Hill im vergangenen Jahr über 8.000 Bohrmeter niedergebracht. Parallel wurde ein detailliertes 3D-Modell der Lagerstätte erstellt. Die Main Zone konnte auf eine Länge von über 700 m ausgedehnt werden, während die Mineralisierung bis in Tiefen von über 400 m bestätigt wurde.

Ein weiterer Meilenstein war die Kapitalerhöhung über 9,4 Mio. CAD im Dezember, mit der die kommenden Entwicklungsarbeiten vollständig finanziert sind. Für 2026 plant das Unternehmen mindestens 10.000 m Definitionsbohrungen, um die Grundlage für eine erste NI-43-101-konforme Ressourcenschätzung zu schaffen. Ergänzend stehen metallurgische Tests, weitere Feldarbeiten sowie die Vorbereitung regulatorischer Schritte auf der Agenda. Für Explorer ist dies der klassische Übergang von der reinen Story hin zu belastbaren Bewertungsgrundlagen, mit enormen Chancen für investierte Anleger.

Letzte Bohrergebnisse bestätigen hochgradiges System

Die jüngst veröffentlichten Bohrergebnisse des Herbstprogramms untermauern das Potenzial von Bald Hill eindrucksvoll. In bis zu 80% der Bohrlöcher wurde hochgradiges antimonhaltiges Stibnit durchschnitten, häufig in mehreren Zonen pro Bohrung. Zu den Highlights zählen unter anderem 5,10% Antimon (Sb) über 4,0m, 2,15% Sb über 6,85 m und 2,38% Sb über 9,60 m.

Die Daten bestätigen eine robuste, konsistente Mineralisierung mit durchschnittlichen Gehalten von etwa 3-4% Antimon. Besonders wichtig ist die Tatsache, dass die Ausdehnung der Lagerstätte sowohl lateral als auch in die Tiefe erfolgt, was das Potenzial für eine substanzielle Ressource weiter erhöht.

Fazit

Antimony Resources entwickelt sich Schritt für Schritt zu einem der spannendsten Antimon-Explorer außerhalb Chinas. In einem Umfeld wachsender geopolitischer Spannungen und strategischer Rohstoffknappheit könnte das Unternehmen genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 80 Mio. CAD stehen die Kanadier noch am Anfang ihrer Entwicklung. Bei weiteren Erfolgen im geplanten Bohrprogramm für das laufende Jahr sowie der Ausfertigung einer nach dem kanadischen Standard NI 43-101 konformen Ressource dürfte Antimony Resources weit mehr Anlegerinteresse auf sich ziehen.

Interessenskonflikt

Gemäß §85 WpHG weisen wir darauf hin, dass die Apaton Finance GmbH sowie Partner, Autoren oder Mitarbeiter der Apaton Finance GmbH (nachfolgend "Relevante Personen") ggf. künftig Aktien oder andere Finanzinstrumente der genannten Unternehmen halten oder auf steigende oder fallende Kurse setzen werden und somit ggf. künftig ein Interessenskonflikt entstehen kann. Die Relevanten Personen behalten sich dabei vor, jederzeit Aktien oder andere Finanzinstrumente des Unternehmens kaufen oder verkaufen zu können (nachfolgend jeweils als "Transaktion" bezeichnet). Transaktionen können dabei unter Umständen den jeweiligen Kurs der Aktien oder der sonstigen Finanzinstrumente des Unternehmens beeinflussen.

Die Apaton Finance GmbH ist daneben im Rahmen der Erstellung und Veröffentlichung der Berichterstattung in entgeltlichen Auftragsbeziehungen tätig.

Es besteht aus diesem Grund ein konkreter Interessenkonflikt.

Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die Apaton Finance GmbH für Veröffentlichungen zu Unternehmen nutzt.



Risikohinweis

Die Apaton Finance GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Interviews, Zusammenfassungen, Nachrichten u. ä. auf www.inv3st.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine Handlungsaufforderung oder Empfehlungen dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die Inhalte ersetzen keine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) oder sonstigen Finanzinstrumente noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von solchen dar.

Bei den Inhalten handelt es sich ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um journalistische oder werbliche Texte. Leser oder Nutzer, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der Apaton Finance GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers oder Nutzers.

Der Erwerb von Finanzinstrumenten birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der Apaton Finance GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird keinerlei Haftung für Vermögensschäden oder eine inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Inhalte übernommen.





Nutzungsbedingungen

Die Apaton Finance GmbH ist für die Aussendung der Informationen, die von Dritten bezogen werden, auf die Dienstleistungen Dritter angewiesen. Ebenso ist die Apaton Finance GmbH bei der Versendung von Informationen per E-Mail über das Internet auf die Dienstleistungen Dritter angewiesen. Die Apaton Finance GmbH übernimmt daher keine Gewährleistung für zeitweilige oder dauerhafte Unterbrechungen des E-Mail-Informationsdienstes.

Die von der Apaton Finance GmbH veröffentlichten und versandten Informationen entstammen unterschiedlichen Quellen. Die Apaton Finance GmbH übernimmt keinerlei Gewährleistung für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Pünktlichkeit der genannten und versandten Informationen.

Die genannten und versandten Informationen stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der jeweiligen Wertpapiere, Indizes, Derivate oder Geldmarktinstrumente dar. Der Benutzer erkennt an, dass der Apaton Finance GmbH mit den Portal- und E-Mail-Informationsdiensten keine Anlageberatung im Hinblick auf den Erwerb oder die Veräußerung von Wertpapieren, Indizes, Derivaten oder Geldmarktinstrumenten leistet.

Die Apaton Finance GmbH haftet nicht für mittelbare Schäden, insbesondere nicht für entgangenen Gewinn, die durch die Benutzung der Informationsdienste der Apaton Finance GmbH entstehen.

Die Apaton Finance GmbH behält sich das Recht vor, die Informationsdienste durch neue Angebote oder Zahlungsmöglichkeiten zu erweitern oder zu verändern, sowie die Informationsdienste einzuschränken oder ganz oder teilweise einzustellen.

Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten nicht, sofern die Haftung für den Schaden aufgrund einer grobfahrlässigen oder vorsätzlichen Vertragsverletzung der Apaton Finance GmbH, ihrer gesetzlichen Vertreter oder ihrer Erfüllungsgehilfen oder auf arglistigem Verschweigen eines Mangels oder Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft beruht. Ausgenommen von der Beschränkung ist ferner die Haftung für Verletzungen des Körpers, der Gesundheit oder des Lebens.

Impressum

Informationen gem. § 5 Telemediengesetz und § 55 Abs. 1 Rundfunkstaatsvertrag (RStV)

Die Seite www.inv3st.de wird bereitgestellt durch die Apaton Finance GmbH.



Anschrift:

Apaton Finance GmbH

Ellernstr. 34

30175 Hannover

Deutschland/Germany

Tel.: +49 / 511 / 6768-731

Fax: +49 / 511 / 6768-730

Kontakt per E-mail:

office[at]apaton-finance.de



Geschäftsführer:

Mario Hose



Handelsregister: Amtsgericht Hannover, HRB 202654,

Sitz der Gesellschaft: Hannover



Verantwortlich für den Inhalt:

(verantwortlich i.S.d. § 55 Abs. 2 RStV)

Redaktion:

André Will-Laudien

Carsten Mainitz

Mario Hose (Leitung)

Nico Popp

Stefan Feulner

Fabian Lorenz

Armin Schulz

Apaton Finance GmbH

Mario Hose

Ellernstr. 34

30175 Hannover

Deutschland/Germany

Tel.: +49 / 511 / 6768-731

Fax: +49 / 511 / 6768-730

Die o.g. Verantwortlichkeiten gelten für die Seite www.inv3st.de. Für weitere Portale/Portalangebote der Apaton Finance GmbH bestehen gesonderte Regelungen. Den Verantwortlichen für den Inhalt dieser Angebote können Sie dem jeweiligen Impressum entnehmen.



Rechtshinweis:

© Copyright Apaton Finance GmbH

Die Inhalte sind urheberrechtlich, als wesentliche Teile von Datenbanken oder als sonstige gewerbliche Schutzrechte geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

Insbesondere dürfen Nachdrucke, öffentliches Zugänglichmachen, insbesondere durch Aufnahme in fremde Internetangebote und Online-Dienste sowie Vervielfältigungen auf Datenträger aller Art, z.B. CD-ROM, DVD-ROM usw., auch auszugsweise, nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch die Apaton Finance GmbH erfolgen. Die Modifikation, Reproduktion oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung durch die Betreiberin ist untersagt. Das automatische Abrufen oder Auslesen (Ausparsen) der von der Apaton Finance GmbH zur Verfügung gestellten Informationen ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Apaton Finance GmbH erlaubt. Die Apaton Finance GmbH haftet nicht für unverlangt übermittelte Fotos, Inhalte, Manuskripte etc. Für Inhalte von Webseiten, auf die durch einen Link verwiesen wird und Inhalte, die ausdrücklich z.B. mittels Urhebervermerk oder entsprechendes Branding als fremde Inhalte gekennzeichnet sind, übernimmt die Apaton Finance GmbH keine Haftung.

Enthaltene Werte: CA0369271014