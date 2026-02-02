Der DAX hatte sich am Freitag noch stark ins Wochenende verabschiedet. Am Ende stieg er 0,9 Prozent auf 24.538,81 Punkte. Der Start in die neue Woche sieht allerdings bereits wieder schwächer aus. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Montagmorgen ein Prozent tiefer auf 24.285 Zähler.Die heftige Korrektur an den Edelmetall- und Rohstoffmärkten sorgt für angespannte Stimmung an den Börsen. Zudem belasten auch weiterhin die geopolitischen Krisenherde. Auf der Terminseite ist es zum Wochenstart ...Den vollständigen Artikel lesen ...
