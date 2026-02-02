Die Zahlen der Deutschen Bank bestätigen: Christian Sewing hat 2025 messbar geliefert. Erträge, Kosten, Eigenkapitalrendite - alles deutet auf einen erfolgreichen Wandel hin. Doch erste Bewertungskennzahlen nähern sich kritischen Marken. Christian Sewing hat seine anfangs noch belächelten Versprechen für 2025 eingelöst. "Wir haben 2025 bei all unseren Zielen geliefert" und sind auf dem besten Weg, "ein klar aufgestelltes, fokussiertes Geschäft anzubieten", so der Chef der Deutschen Bank zum Auftakt der Analystenkonferenz am Donnerstag (29.1). Die Razzia vom Vortag wegen des Verdachts auf Geschäftsbeziehungen zu Gesellschaften, die von 2013 bis 2018 an Geldwäsche-Geschäften beteiligt gewesen sein sollen, sollte die glänzenden Zahlen nicht ausblenden. Erträge und Kosten liefern robustes Fundament Die Erträge stiegen 2025 um 7% auf 32,1?Mrd. Euro, befeuert vom Investment-Banking und der Vermögensverwaltung der DWS-Tochter. Damit wurde das Ziel von 32?Mrd. Euro leicht übertroffen, die Erlöse lagen zudem rund 1% über Konsensschätzungen. Seit 2021 beträgt das durchschnittliche jährliche Wachstum etwa 6%, nach zuvor lähmenden Jahren der Ertragsschwäche. Die Kosten sanken um 10% auf 20,7?Mrd. Euro, die Ertrags-Kosten-Relation (CIR) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...