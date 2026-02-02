Nun war es so weit: Nach einer Rally über mehrere Wochen hinweg gab es an den Rohstoffmärkten mitunter heftige Korrekturen. Auch der Kupferpreis gab im Zuge dessen deutlich nach, was angesichts der vorangegangenen Rekordjagd auch durchaus als gesund zu werten ist. In diesem Zusammenhang ging es auch mit dem Kurs von Rio Tinto nach unten.Trotz der Korrektur bei verschiedenen Metallen bleiben die Rahmenbedingungen für Rio Tinto & Co aber weiterhin günstig. So droht bei Kupfer etwa weiterhin für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär