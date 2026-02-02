Die Börsenlage bleibt zum Februar-Auftakt von Nervosität geprägt. Für den DAX deutet sich ein schwacher Start in den neuen Monat an: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex 30 Minuten vor dem Xetra-Start ein Prozent tiefer auf 24.285 Punkte. Er würde damit die Freitagserholung schon wieder abhaken, indem er sein Zwischentief von 24.266 Punkten vom vergangenen Donnerstag ansteuert. Die fragile Lage an den Finanzmärkten geht von den Edelmetallmärkten aus, an denen seit Freitag die Rekordrally ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär