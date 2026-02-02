EQS-News: Sage / Schlagwort(e): Produkteinführung/Sonstiges

HSBC UK und Sage vereinfachen die Steuerberichterstattung für kleine Unternehmen im Vorfeld der Einführung von "Making Tax Digital"



02.02.2026 / 09:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



LONDON, 2. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Im Rahmen der umfassenden Unterstützung kleiner Unternehmen durch HSBC UK führt die Bank ein neues Tool ein, das Geschäftsinhabern und Einzelunternehmern dabei helfen soll, sich auf die im April1 in Kraft tretenden Änderungen der Regierung im Rahmen der Initiative "Making Tax Digital for Income Tax" (MTD) vorzubereiten. Dank der integrierten Technologie von Sage2 ermöglicht "My Business Finances" von HSBC UK berechtigten Kunden, ihre Buchhaltung zu verwalten und Steuererklärungen direkt von ihrem HSBC UK-Geschäftskonto aus digital einzureichen, wodurch die Komplexität reduziert wird, mit der viele Kleinunternehmer angesichts der Einführung von MTD konfrontiert sind. Eine Studie von Sage zeigt, dass sieben von zehn (70 %) Einzelunternehmern nicht auf Making Tax Digital vorbereitet sind. Ein Drittel erfasst Einnahmen und Ausgaben weiterhin mit Stift und Papier, und zwei Drittel verlassen sich bei der Erstellung ihrer Steuererklärung auf Tabellenkalkulationen.3 Diese Partnerschaft soll diese Lücke im Vorfeld von MTD schließen und Kunden praktische Unterstützung bieten, damit sie die Vorschriften einhalten, Zeit sparen und die Kontrolle über ihre Finanzen behalten können, wenn das Steuersystem vollständig digitalisiert wird. Über My Business Finances können Kunden ihre Buchhaltung und Rechnungsstellung über ihr HSBC UK-Geschäftskonto verwalten, ohne zwischen Apps oder Plattformen wechseln zu müssen. Tom Wood, Leiter der Abteilung SME Business Banking bei HSBC UK, sagte: "Kleine Unternehmen sind oft unglaublich ehrgeizig, haben aber in der Regel wenig Zeit. Als führender und vertrauenswürdiger Bankpartner für KMU suchen wir stets nach Möglichkeiten, wie Unternehmer effizienter arbeiten können, damit sie sich auf das Wachstum ihres Unternehmens konzentrieren können. "Die Einhaltung der Steuervorschriften kann sowohl zeitaufwändig als auch kostspielig sein - HSBC My Business Finances kümmert sich um die Rechnungsstellung, Buchhaltung und Einhaltung der Steuervorschriften eines Unternehmens an einem einzigen Ort. Dies ist besonders nützlich im Hinblick auf die neuen Anforderungen an die Steuerberichterstattung im April. Gordon Stuart, SVP, Fintech & Embedded Services, Sage, sagte: "Kleine Unternehmen und Einzelunternehmer möchten sich auf das konzentrieren, was sie am besten können, ohne sich mit komplexen Verwaltungsaufgaben zu belasten. "Durch die Integration der bewährten Buchhaltungs- und Steuerfunktionen von Sage direkt in das Geschäftskonto von HSBC UK machen wir die Finanzverwaltung mühelos und zugänglich. "Dank unserer integrierten Buchhaltungstechnologie kann HSBC UK zuverlässige Buchhaltungs- und Steuerfunktionen in einer einheitlichen Umgebung bereitstellen, und zwar innerhalb der Tools, die Unternehmer bereits täglich nutzen." Dies ist die neueste einer Reihe von Unterstützungsmaßnahmen für kleine Unternehmen, die bei HSBC UK Bankgeschäfte tätigen. Im Juli 2025 führte die Bank eine monatliche Kontogebühr für ihr Small Business Banking Account ein, zusätzlich zu kostenlosem Digital Banking in Großbritannien und kostenlosem Zugang zu Business Specialists. Die Bank betreibt außerdem das HSBC Small Business Growth Programme - eine kostenlose, für alle zugängliche Plattform, die Schulungen, Veranstaltungen und Experteneinblicke bietet, um Unternehmern die Werkzeuge für Wachstum und Erfolg an die Hand zu geben. Weitere Informationen finden Sie hier: HSBC Small Business Growth Programme: Werkzeuge für den Erfolg . Das neue Tool "My Business Finances" wird zunächst Einzelunternehmern und Vermietern vor den Änderungen im Rahmen von "Making Tax Digital" zur Verfügung stehen. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Registrierung finden Sie unter www.business.hsbc.uk/en-gb/products/accounting . Hinweise für die Redaktion 1 Ab dem 6. April 2026 verlangt die britische Steuerbehörde HMRC von Einzelunternehmern und Vermietern, ihre Einnahmen und Ausgaben über Making Tax Digital zu melden, wenn ihr Jahreseinkommen aus selbständiger Tätigkeit und Immobilien mehr als 50.000 £ beträgt. 2 Sage Embedded Services ist eine modulare Suite von Headless-APIs, die für Banken, Fintechs und Softwareplattformen entwickelt wurde und es diesen Organisationen ermöglicht, die Buchhaltungs-, Finanz-, Personal- und Gehaltsabrechnungstechnologie von Sage nahtlos in ihre bestehenden Produkte zu integrieren. Dadurch können Plattformen ihren Kunden wichtige Finanztools zur Verfügung stellen, ohne die Komplexität oder Kosten der Entwicklung eigener Lösungen von Grund auf, was die Benutzererfahrung verbessert und die Finanzabläufe für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) rationalisiert. Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.sage.com/en-gb/sage-embedded-services/ 3 Eine von IPSE im Auftrag von Sage im September 2025 unter 1.000 britischen Einzelunternehmern durchgeführte Studie. Die Studie mit dem Titel "From spreadsheets to software: Supporting sole traders through Making Tax Digital for Income Tax" (Von Tabellenkalkulationen zu Software: Unterstützung von Einzelunternehmern durch die Digitalisierung der Einkommensteuer) untersuchte den Bekanntheitsgrad und die Bereitschaft zur Digitalisierung der Einkommensteuer. Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.sage.com/en-gb/company/digital-newsroom/2025/12/supporting-sole-traders-through-making-tax-digital-for-income-tax/ Informationen zu HSBC UK

HSBC UK betreut über 15 Millionen aktive Kunden in ganz Großbritannien und wird dabei von 23.800 Mitarbeitern unterstützt. HSBC UK bietet ein umfassendes Angebot an Privatkundengeschäft und Vermögensverwaltung für Privatkunden und Private-Banking-Kunden sowie Geschäftskundengeschäft für kleine und mittelständische Unternehmen und große Konzerne. HSBC UK ist eine "ring-fenced" Bank, d. h. ein besonders geschützter Bereich der Bank, und eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von HSBC Holdings plc. HSBC Holdings plc, die Muttergesellschaft der HSBC, hat ihren Hauptsitz in London. HSBC betreut weltweit Kunden in Niederlassungen in 57 Ländern und Territorien. Mit einem Vermögen von 3.234 Milliarden US-Dollar zum 30. September 2025 ist HSBC eine der weltweit größten Bank- und Finanzdienstleistungsorganisationen. Informationen zu Sage:

Sage wurde gegründet, um Barrieren abzubauen, damit jeder erfolgreich sein kann, angefangen bei den Millionen kleiner und mittlerer Unternehmen, die von uns, unseren Partnern und Buchhaltern betreut werden. Kunden vertrauen auf unsere Finanz-, Personal- und Gehaltsabrechnungssoftware, um ihre Arbeit und ihren Geldfluss zu optimieren. Durch die Digitalisierung von Geschäftsprozessen und Beziehungen zu Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern, Banken und Behörden verbindet unser digitales Netzwerk KMUs, beseitigt Reibungsverluste und liefert Erkenntnisse. Barrieren abzubauen bedeutet auch, dass wir unsere Zeit, Technologie und Erfahrung einsetzen, um digitale Ungleichheit, wirtschaftliche Ungleichheit und die Klimakrise zu bekämpfen. Kontakt: Tilson Pinto

Axicom

tilson.pinto@axicom.com Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2845339/5742157/Sage_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/hsbc-uk-und-sage-vereinfachen-die-steuerberichterstattung-fur-kleine-unternehmen-im-vorfeld-der-einfuhrung-von-making-tax-digital-302676061.html



02.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News