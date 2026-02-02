Calgary, Kanada - 2. Februar 2026 / IRW-Press / DeepMarkit Corp. (TSXV: MKT | OTCID: MKTSF | FSE: DEP0) ("DeepMarkit" oder das "Unternehmen") freut sich, die Ernennung von Lanre Okunnuga zum Strategic Advisor bekannt zu geben, der das Unternehmen bei der Weiterentwicklung seiner Prognosemarktplattform bei Fragen hinsichtlich Steuern, Regulierung, Compliance und Governance unterstützen wird.

Herr Okunnuga hat Rechtswissenschaften in den Niederlanden und den USA studiert und ist seit über 14 Jahren Mitglied der New York State Bar. Er verfügt über mehr als 17 Jahre Erfahrung in der Beratung globaler Organisationen hinsichtlich Regulierungs- und Steuerstrategien, Governance-Rahmenwerken und Risikomanagement in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Technologie und aufstrebende digitale Märkte. Im Laufe seiner Karriere hatte er leitende Positionen bei KPMG und PwC inne, wo er als Partner eng mit Führungsteams und Boards zusammenarbeitete, um in komplexen regulatorischen Umfeldern zu navigieren, Compliance-Programme zu entwickeln und die Risikoüberwachung in Unternehmen zu stärken. Darüber hinaus war Herr Okunnuga Gründer früher Peer-to-Peer-Kreditplattformen, die 2019 bzw. 2021 auf den Blockchains Ethereum und Fantom aufgebaut wurden. Sein Hintergrund wird DeepMarkit dabei unterstützen, im Rahmen der Umsetzung seiner langfristigen Strategie solide Governance- und Compliance-Rahmenwerke zu schaffen.

"Der Hintergrund von Lanre bei der Beratung hinsichtlich Steuern, Regulierung, Compliance und Governance in Verbindung mit seiner Blockchain-Erfahrung wird für uns von unschätzbarem Wert sein, wenn wir unsere Plattform weiterentwickeln und in einem sich wandelnden regulatorischen Umfeld navigieren", sagte Steve Vanry, Chief Executive Officer von DeepMarkit. "Seine Erfahrung bei der Beratung großer, regulierter Organisationen passt gut zu unserer Schwerpunktlegung auf den Aufbau eines disziplinierten und gut geführten Unternehmens, während wir Prospect Markets weiterentwickeln."

"Prognosemärkte sind ein aufstrebender Bereich, in dem Governance, Compliance und Risikomanagement für den langfristigen Erfolg von grundlegender Bedeutung sein werden", sagte Lanre Okunnuga. "Ich freue mich darauf, DeepMarkit beim weiteren Aufbau seiner Plattform mit Schwerpunktlegung auf institutionelle Standards und die Angleichung an regulatorische Anforderungen zu unterstützen."

Über DeepMarkit Corp.

DeepMarkit Corp. ist ein Technologieunternehmen, das im Bereich der Prognosemärkte, der Blockchain-Infrastruktur, der künstlichen Intelligenz und der Tokenisierung digitale Erfahrungen der nächsten Generation ermöglichen wird. Das Unternehmen entwickelt eine Prognosemarktplattform für den Sport auf Basis der Avalanche-Blockchain, die mit Hilfe eines eigenen Ranking-Algorithmus reale Sportereignisse in dynamische, datenorientierte Märkte verwandelt, die eine aktive Beteiligung der Fans fördern.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, darunter Aussagen zu: der Ernennung von Herrn Lanre Okunnuga zum strategischen Berater des Unternehmens; den erwarteten Vorteilen der Beratertätigkeit von Herrn Okunnuga, darunter seinen voraussichtlichen Beiträgen zu Fragen der Unternehmensführung, Regulierung und Compliance; sowie den langfristigen strategischen Zielen des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder impliziten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken gehören unter anderem: Die erwarteten Vorteile der beratenden Funktion von Herrn Okunnuga werden möglicherweise nicht realisiert; Änderungen des Umfangs oder der Dauer der Beratungsbeziehung; regulatorische, rechtliche und politische Entwicklungen in Bezug auf Prognosemärkte, Glücksspiele und digitale Vermögenswerte; Wettbewerb durch etablierte und neue Plattformen; Marktakzeptanz und Nutzerakzeptanz; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln; technologische Risiken einschließlich Cybersicherheit; und andere Risikofaktoren, die in den kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82801Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82801&tr=1



