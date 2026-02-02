NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Vorstellung der neuen S-Klasse mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Overweight" belassen. Damit platzierten die Stuttgarter ihr Flaggschiff als hyper-vernetztes Büro auf Rädern, schrieb Jose Asumendi am Montag./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2026 / 11:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 07:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0007100000
