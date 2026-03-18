Zürich - Der deutsche Autobauer Mercedes-Benz plant einen Abbau in der Schweiz: Das Logistikzentrum in Wetzikon soll per Ende Januar 2027 schliessen. Betroffen wären mehr als 60 Mitarbeitende. Grund dafür sind laut einer Mitteilung veränderte Marktbedingungen und der technologische Wandel in der Autobranche. Diese machten eine Konsolidierung des europaweiten Logistiknetzwerks nötig. Künftig sollen Schweizer Servicepartner und Grosskunden vom nahegelegenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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