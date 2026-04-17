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Markus Weingran
17.04.2026 15:27 Uhr
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Getränkehersteller im Check: Netflix: Rücksetzer ausnutzen, ITM Power: Aktie explodiert und Mercedes

Mercedes ziert heute das DAX-Ende. Der Grund ist aber nicht, dass Goldman Sachs das Kursziel gesenkt hat, sondern dass die Aktie heute Ex-Dividende gehandelt wird. Ist der Rücksetzer eine Chance für Anleger?Sprudelnde Gewinne bei PepsiCo: Welcher Getränkehersteller zieht nach? Getränkehersteller gehören zu den verlässlichsten Geschäftsmodellen der Weltwirtschaft. Während Tech-Werte schwanken und Industriekonzerne unter Konjunkturzyklen leiden, fließen bei Coca-Cola, PepsiCo und Co. die Umsätze erstaunlich konstant. Der Grund liegt auf der Hand: Getrunken wird immer. Doch die Branche ist längst mehr als ein defensiver Hafen. Premiumisierung, neue Konsumtrends und die Expansion in …

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© 2026 Markus Weingran
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

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