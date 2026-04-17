Getränkehersteller im Check: Netflix: Rücksetzer ausnutzen, ITM Power: Aktie explodiert und Mercedes

Mercedes ziert heute das DAX-Ende. Der Grund ist aber nicht, dass Goldman Sachs das Kursziel gesenkt hat, sondern dass die Aktie heute Ex-Dividende gehandelt wird. Ist der Rücksetzer eine Chance für Anleger?Sprudelnde Gewinne bei PepsiCo: Welcher Getränkehersteller zieht nach? Getränkehersteller gehören zu den verlässlichsten Geschäftsmodellen der Weltwirtschaft. Während Tech-Werte schwanken und Industriekonzerne unter Konjunkturzyklen leiden, fließen bei Coca-Cola, PepsiCo und Co. die Umsätze erstaunlich konstant. Der Grund liegt auf der Hand: Getrunken wird immer. Doch die Branche ist längst mehr als ein defensiver Hafen. Premiumisierung, neue Konsumtrends und die Expansion in …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran