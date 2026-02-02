NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6,90 Euro belassen. Das Großreinemachen der Italiener mit dem Bericht zum vierten Quartal sei zwar eine negative Überraschung, schrieb Delphine Lee am Montag. Sie hätten aber gleichwohl die Gewinnerwartungen erfüllt. Die Anleger dürften zudem die Signale hinsichtlich der Kostenentwicklung begrüßen./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 08:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 08:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: IT0000072618
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 08:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 08:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: IT0000072618
© 2026 dpa-AFX-Analyser