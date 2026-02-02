Der japanische Autokonzern Toyota kommt in seinen Bestrebungen voran, in Zukunft Elektroautos mit Festkörperbatterie anbieten zu können. Der Partner Idemitsu Kosan hat dafür nun mit dem Bau einer großskaligen Pilotanlage zur Herstellung von Festelektrolyten für All-Solid-State-Batterien begonnen. Bereits seit 2023 ist bekannt, dass Toyota anstrebt, zwischen 2027 und 2028 mit der Kommerzialisierung von Feststoffbatterien zu beginnen, mit denen der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net