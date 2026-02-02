Die jüngste Konsensaktualisierung von Fresenius Medical Care lenkt den Fokus auf das Geschäftsjahr 2026 als ein Übergangsjahr. Die Markterwartungen deuten auf eine schrittweise operative Erholung hin, jedoch mit begrenzter Sichtbarkeit, insbesondere hinsichtlich der Behandlungsvolumina. Der Konsens für FY25E impliziert Umsätze von ca. 19,6 Milliarden EUR und ein EBIT von 1,8 Milliarden EUR, was im Wesentlichen mit unserer Umsatzprognose übereinstimmt, jedoch mit einer leicht höheren Rentabilität. Für FY26E erwarten wir ein moderates Umsatz- und EBIT-Wachstum, bedingt durch Effizienzgewinne aus Kostensenkungsmaßnahmen. Allerdings schränken Unsicherheiten bezüglich der Dialysevolumina in den USA, anhaltende unterbrechungen aufgrund von Grippe und fortwährende Währungsprobleme das Vertrauen ein. Angesichts von Bewertungen auf mehrjährigen Tiefstständen und der Unterstützung durch Aktienrückkäufe bestätigen wir unser unverändertes Kursziel von 47,00 EUR. KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/fresenius-medical-care-ag
© 2026 mwb research