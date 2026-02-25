Fresenius Medical Care (FME) hat im vierten Quartal 2025 bessere als erwartete Ergebnisse veröffentlicht, mit einem Umsatz von 5,07 Mrd. EUR (stabil im Jahresvergleich, +7% im Jahresvergleich in konstanten Währungen), was 1% über dem Konsens liegt. Das bereinigte EBIT (adj. EBIT) betrug 705 Mio. EUR (+53% im Jahresvergleich in konstanten Währungen) und übertraf die Erwartungen um 11%. Die Marge verbesserte sich um 4,3 Prozentpunkte im Jahresvergleich auf 13,9%, unterstützt durch günstige TDAPA-Erstattungsregelungen und Kosteneinsparungen. Für das Gesamtjahr wuchs der Umsatz in konstanten Währungen um 5% im Jahresvergleich auf 19,6 Mrd. EUR, und das adj. EBIT stieg um 27% im Jahresvergleich in konstanten Währungen auf 2,2 Mrd. EUR (Marge: 11,3%, +2 Prozentpunkte im Jahresvergleich). Für das Geschäftsjahr 2026 gibt das Management eine weitgehend stabile Umsatzentwicklung im Jahresvergleich und ein adj. EBIT-Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich an, was eine EBIT-Marge von 10,5%-12,0% impliziert. Der Ausblick deutet auf eine stabile bis nur allmähliche operative Erholung im Jahr 2026 hin. Das Unternehmen macht gute Fortschritte bei seinem Effizienzprogramm FME+ und den Initiativen zur Portfoliooptimierung. Allerdings bleibt die Unsicherheit bezüglich der US-Dialysevolumina und die anhaltenden Währungsrisiken wichtige Faktor. Mit attraktiv günstigen Bewertungen und Unterstützung durch laufende Aktienrückkäufe bestätigen wir unser unverändertes Kursziel von 47,00 EUR. Die Bewertung bleibt BUY. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/fresenius-medical-care-ag





