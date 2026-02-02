Gold & Silber | Palantir: Erwartungen sind hoch, BYD: Verkaufszahlen brechen ein & Infineon
© 2026 wallstreetONLINE TV
|Aktuelle Nachrichten
|11:55
|Mega-Frachter von BYD in Argentinien: Chinas Südamerika-"Invasion" setzt VW unter Druck
|11:54
|Gold & Silber | Palantir: Erwartungen sind hoch, BYD: Verkaufszahlen brechen ein & Infineon
|11:51
|Autotitel in China verlieren: BYD-Absatzeinbruch schockt Chinas Automarkt
|11:50
|BYD-Absatz sinkt im Januar um 30 Prozent
|Der chinesische Marktführer BYD hat im ersten Monat des Jahres 2026 205.500 Elektroautos und Plug-in-Hybride verkauft. Das sind 30,1 Prozent weniger als im Januar 2025. Um wieder auf den Wachstumspfad...
|11:15
|BYD: Jetzt geht es in Europa richtig los
|11:59
|Infineon: USB 2.0-Peripheriecontroller
|11:54
|Gold & Silber | Palantir: Erwartungen sind hoch, BYD: Verkaufszahlen brechen ein & Infineon
|10:30
|SCHOCKMELDUNG: Infineon unter Druck - droht jetzt der nächste Absturz? - sofort prüfen!
|10:18
|ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax kaum verändert - Edelmetalle unter Druck
| FRANKFURT (dpa-AFX) - In einem von massiven Verlusten an den Edelmetall-Märkten geprägten Umfeld haben die Anleger in Deutschland vorsichtig agiert. Die wichtigsten Indizes Dax und MDax waren am Montag...
|09:21
|DAX-Check LIVE: Aurubis, E.on, Infineon, Nemetschek, Rheinmetall, Telekom, Vonovia im Fokus
|Ein ereignisreicher Börsentag hat den Januar beendet. Der DAX machte am letzten Handelstag verlorenen Boden gut und schloss im Plus bei 24.559,86 Punkten. Auf Monatssicht fiel der Zuwachs jedoch gering...
|11:54
|Gold & Silber | Palantir: Erwartungen sind hoch, BYD: Verkaufszahlen brechen ein & Infineon
|11:31
|Prediction: AI Titan Palantir Technologies Is 27% Below Its All-Time High -- and This Decline Is Just Getting Started
|11:31
|Palantir Billionaire Peter Thiel Sells Nvidia and Tesla, and Buys 2 AI Stocks That Now Account for 61% of His Portfolio
|11:06
|Palantir Heads Into Q4 Earnings With Nvidia-Backed AI Infrastructure Push, $448 Million US Navy Deal, More
|10:30
|Breaking: Palantir kippt - was jetzt wirklich wichtig wird - nicht verpassen!
