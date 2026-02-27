Für den Dax zeichnet sich am Freitag ein recht stabiler Handelsauftakt ab. Damit dürfte der deutsche Leitindex seine Gewinne vom Vortag behaupten und deutlich über der 25.000-Punkte-Marke bleiben. Diese Marke hatte er im frühen Wochenverlauf noch unterschritten. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax für das Börsenbarometer ein geringfügiges Minus auf 25.275 Punkte. Das Rekordhoch von gut 25.507 Zählern von Mitte Januar bleibt im Blick.Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
