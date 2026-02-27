Der Schweizer Rückversicherer Swiss Re hat im abgelaufenen Geschäftsjahr den Gewinn kräftig nach oben geschraubt. 2025 verdienten die Schweizer fast die Hälfte mehr als im Vorjahr. In einem Kernsegment hat Swiss Re den Gewinn sogar mehr als verdoppelt. Löst die Aktie damit Munich Re als Branchenfavoriten ab?Swiss Re hat den Nettogewinn im Geschäftsjahr 2025 um 47 Prozent auf 4,8 Milliarden Dollar gesteigert. Analysten hatten im Schnitt mit 4,7 Milliarden Dollar gerechnet. Im Vorjahr hatte Swiss ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär