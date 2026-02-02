Anzeige
Mehr »
Montag, 02.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
KI für Verteidigung: Der Countdown zu einer der heißesten AI-Hightech-Stories 2026 beginnt jetzt
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 543030 | ISIN: DE0005430300 | Ticker-Symbol: C9T
Hamburg
02.02.26 | 08:16
7,050 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
HOEVELRAT HOLDING AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
HOEVELRAT HOLDING AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
02.02.2026 12:09 Uhr
176 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-News: HÖVELRAT Holding AG: Geschäftsjahr 2025 mit erneutem Rekordergebnis abgeschlossen

DJ PTA-News: HÖVELRAT Holding AG: Geschäftsjahr 2025 mit erneutem Rekordergebnis abgeschlossen

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

HÖVELRAT Holding AG: Geschäftsjahr 2025 mit erneutem Rekordergebnis abgeschlossen

Hamburg (pta000/02.02.2026/11:36 UTC+1)

Nach Auswertung der vorläufigen, noch ungeprüften Zahlen, freut sich der Vorstand der HÖVELRAT Holding AG mitzuteilen, dass der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2025 voraussichtlich ca. 1.500 TEUR (VJ: 1.325) betragen wird. Die Gründe für die positive Entwicklung liegen in der erfreulichen Weiterentwicklung beider 100%-gen Tochtergesellschaften, der PROAKTIVA GmbH und der TAM AG. Die PROAKTIVA erzielte in einem positiven, aber anspruchsvollen Kapitalmarktjahr erneut gute Anlageergebnisse für seine Kundinnen und Kunden und steigerte die Anzahl der betreuten Mandate im Geschäftsjahr 2025 um 151 auf über 1.450 Mandate. Der TAM AG ist es gelungen den Umbau, hin zu einer 100%-nachhaltigen Vermögensverwaltung, konsequent voranzutreiben und gleichzeitig die Ertragsziele zu übertreffen.

Der Vorstand der HÖVELRAT Holding AG dankt allen Kolleginnen und Kollegen der HÖVELRAT, PROAKTIVA und TAM für die herausragenden Leistungen und freut sich gemeinsam mit diesem engagierten und motivierten Team die Erfolgsgeschichte in 2026 und darüber hinaus weiter fortzuschreiben. Aufgrund der positiven operativen Entwicklung der Unternehmensgruppe plant der Vorstand, die kontinuierliche Dividendenpolitik fortzusetzen und der Hauptversammlung eine erneute Anhebung der Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr vorzuschlagen.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      HÖVELRAT Holding AG 
           Valentinskam 88-90 
           20355 Hamburg 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Torben Peters 
Tel.:         +49 40 413261-19 
E-Mail:        peters@hoevelrat.de 
Website:       www.hoevelrat.de 
ISIN(s):       DE0005430300 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Hamburg

[ source: https://www.pressetext.com/news/1770028560677 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 02, 2026 05:36 ET (10:36 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Vorsicht, geheim!
2026 startet mit einem Paukenschlag: Der DAX outperformt den US-Markt, Nachzügler holen auf. Ein erstes Signal, dass der Bullenmarkt an Breite gewinnt. Während viele Anleger weiter auf die großen Tech-Namen setzen, hat sich im Hintergrund längst ein Umschwung vollzogen. Der Fokus verschiebt sich weg von überteuerten KI-Highflyern hin zu soliden Qualitätswerten aus der zweiten Reihe.

Anleger, die jetzt clever agieren, setzen nicht auf das, was war, sondern auf das, was kommt. Unternehmen mit gesunder Bilanz, unterschätztem Potenzial und begrenztem Abwärtsrisiko könnten 2026 zu den großen Gewinnern zählen. Die Gefahr einer schärferen Korrektur bleibt real, gerade für passiv aufgestellte Investoren.

In unserem neuen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau jetzt das Potenzial für überdurchschnittliche Renditen bieten. Stark, günstig und bislang kaum im Fokus.

Jetzt kostenlosen Report herunterladen – bevor es andere tun!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.