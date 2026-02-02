DJ PTA-News: HÖVELRAT Holding AG: Geschäftsjahr 2025 mit erneutem Rekordergebnis abgeschlossen

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

HÖVELRAT Holding AG: Geschäftsjahr 2025 mit erneutem Rekordergebnis abgeschlossen

Hamburg (pta000/02.02.2026/11:36 UTC+1)

Nach Auswertung der vorläufigen, noch ungeprüften Zahlen, freut sich der Vorstand der HÖVELRAT Holding AG mitzuteilen, dass der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2025 voraussichtlich ca. 1.500 TEUR (VJ: 1.325) betragen wird. Die Gründe für die positive Entwicklung liegen in der erfreulichen Weiterentwicklung beider 100%-gen Tochtergesellschaften, der PROAKTIVA GmbH und der TAM AG. Die PROAKTIVA erzielte in einem positiven, aber anspruchsvollen Kapitalmarktjahr erneut gute Anlageergebnisse für seine Kundinnen und Kunden und steigerte die Anzahl der betreuten Mandate im Geschäftsjahr 2025 um 151 auf über 1.450 Mandate. Der TAM AG ist es gelungen den Umbau, hin zu einer 100%-nachhaltigen Vermögensverwaltung, konsequent voranzutreiben und gleichzeitig die Ertragsziele zu übertreffen.

Der Vorstand der HÖVELRAT Holding AG dankt allen Kolleginnen und Kollegen der HÖVELRAT, PROAKTIVA und TAM für die herausragenden Leistungen und freut sich gemeinsam mit diesem engagierten und motivierten Team die Erfolgsgeschichte in 2026 und darüber hinaus weiter fortzuschreiben. Aufgrund der positiven operativen Entwicklung der Unternehmensgruppe plant der Vorstand, die kontinuierliche Dividendenpolitik fortzusetzen und der Hauptversammlung eine erneute Anhebung der Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr vorzuschlagen.

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: HÖVELRAT Holding AG Valentinskam 88-90 20355 Hamburg Deutschland Ansprechpartner: Torben Peters Tel.: +49 40 413261-19 E-Mail: peters@hoevelrat.de Website: www.hoevelrat.de ISIN(s): DE0005430300 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Hamburg

[ source: https://www.pressetext.com/news/1770028560677 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 02, 2026 05:36 ET (10:36 GMT)