EQS-News: Katjes International GmbH & Co. KG
/ Schlagwort(e): Firmenübernahme/Rechtssache
Katjes International übernimmt die Marke Graze von Unilever
Düsseldorf/London, 02. Februar 2026 - Die Katjes International hat heute über ihre Tochtergesellschaft, die Future Snacks Ltd., wie geplant 100% der Geschäftsanteile an der Nature Delivered Ltd. ("Graze") von Unilever übernommen. Nach der Vereinbarung vom 01. Dezember 2025 ist nun der Vollzug zum 02. Februar 2026 erfolgt. Die üblichen Vollzugsbedingungen sowie der gesetzlich vorgeschriebene Mitarbeiterkonsultationsprozess konnten bereits im Januar 2026 erfüllt werden.
Mit der erfolgreichen Übernahme von Graze erwartet die Katjes International im laufenden Jahr einen Umsatz von rund EUR 100 Mio. in UK.
Graze ist seit 2021 als B-Corp zertifiziert und zählt im Vereinigten Königreich zu den führenden Marken im Segment "Healthy Snacking" mit einer starken Präsenz im lokalen Lebensmitteleinzelhandel. Die hohe Deckungsgleichheit von Candy Kittens und Graze bei der Kundenbasis und im Vertrieb macht die Übernahme zu einer optimalen Ergänzung des Markenportfolios der Katjes International.
