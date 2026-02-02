NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Kion mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Philippe Lorrain rechnet mit soliden Ergebnissen für das abgelaufene Geschäftsjahr. Eine positive Überraschung habe es im Schlussquartal allerdings wohl nicht gegeben, schrieb er am Donnerstag./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 23:08 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 23:08 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000KGX8881
