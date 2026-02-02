Zum Wochenstart setzt die Generali-Aktie ein Ausrufezeichen. Der Titel gewinnt am Montag knapp drei Prozent und rückt damit wieder zurück in den Fokus der Anleger. Der jüngste Kursschub kommt nicht von ungefähr und könnte erst der Anfang einer größeren Bewegung sein.Der Chart der Generali-Aktie spricht nach den jüngsten Anstiegen wieder ein klar positives Bild. Nach der Konsolidierung seit dem Jahreshoch bei rund 36,40 Euro stabilisiert sich der Titel oberhalb der wichtigen 200-Tage-Linie, die aktuell ...Den vollständigen Artikel lesen ...
