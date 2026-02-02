Nach dem ersten Jahr mit einem Umsatzrückgang setzt Tesla-Chef Elon Musk auf eine Zukunft mit Robotern und Robotaxis. Die älteren Modelle S und X werden eingestellt, um Kapazitäten für die Roboter-Produktion freizumachen. Bereits in diesem Jahr soll die Fertigung des Robotaxi-Fahrzeugs Cybercab ohne Lenkrad und Pedale beginnen. Die Deutsche Bank spendete Applaus und empfiehlt die Aktie zum Kauf.Laut Elon Musk testet Tesla seinen Robotaxi-Dienst aktuell mit rund 500 Fahrzeugen des Kompakt-SUV Model ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär