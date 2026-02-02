Der Preiseinbruch bei Gold, Silber und anderen Metallen hat auch zahlreiche Minenwerte nach unten gezogen. Die Aktie des kanadischen Bergbaugiganten Barrick Mining verzeichnete am Freitag Kursverluste von mehr als -12%. Sollten Anleger den Rücksetzer zum Einstieg nutzen oder besser an der Seitenlinie bleiben? Goldpreis bricht ein Nach einem fast schon parabolischen Anstieg ist es am Freitag an den Edelmetallmärkten zu einem brutalen Abverkauf gekommen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
